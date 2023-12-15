Глава Соликамска впервые публично прокомментировал коммунальный коллапс

Мэр Соликамска Самоуков выступил с публичным освещением проблемы отопления

16 декабря 2023 в 19:40 Размер текста - 17 +

Отопление в городе было восстановлено в ночь с 15 на 16 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэр Соликамска Евгений Самоуков впервые прокомментировал городские коммунальные аварии, которые оставили население без тепла. Пост соликамского главы опубликован в соцсети. «Многие заметили, что на моей страничке сейчас вынужденное затишье. Это мое осознанное решение. С первых минут задачей №1 было устранение аварийной ситуации и обеспечение в кратчайшие сроки людей теплом», — написал Евгений Самоуков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, оперштаб по ликвидации аварии с 12 декабря работает в круглосуточном режиме. В Соликамск прибыли дополнительные специалисты и техника. Авария произошла на теплосетях, принадлежащих МУП «Теплоэнерго». Прикамские власти объявляли о возможной эвакуации населения. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отправил в город вице-премьера по вопросам ЖКХ Андрея Кокорева, чтобы тот на месте разобрался в ситуации. Позже произошли новые прорывы. Прокуратурой была организована проверка. Махонин отметил, что планирует принять кадровые решения после серии коммунальных аварий.

Мэр Соликамска Евгений Самоуков впервые прокомментировал городские коммунальные аварии, которые оставили население без тепла. Пост соликамского главы опубликован в соцсети. «Многие заметили, что на моей страничке сейчас вынужденное затишье. Это мое осознанное решение. С первых минут задачей №1 было устранение аварийной ситуации и обеспечение в кратчайшие сроки людей теплом», — написал Евгений Самоуков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, оперштаб по ликвидации аварии с 12 декабря работает в круглосуточном режиме. В Соликамск прибыли дополнительные специалисты и техника. Авария произошла на теплосетях, принадлежащих МУП «Теплоэнерго». Прикамские власти объявляли о возможной эвакуации населения. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отправил в город вице-премьера по вопросам ЖКХ Андрея Кокорева, чтобы тот на месте разобрался в ситуации. Позже произошли новые прорывы. Прокуратурой была организована проверка. Махонин отметил, что планирует принять кадровые решения после серии коммунальных аварий.