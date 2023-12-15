Глава Соликамска впервые публично прокомментировал коммунальный коллапс

Мэр Соликамска Евгений Самоуков впервые прокомментировал городские коммунальные аварии, которые оставили население без тепла. Пост соликамского главы опубликован в соцсети.
«Многие заметили, что на моей страничке сейчас вынужденное затишье. Это мое осознанное решение. С первых минут задачей №1 было устранение аварийной ситуации и обеспечение в кратчайшие сроки людей теплом», — написал Евгений Самоуков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, оперштаб по ликвидации аварии с 12 декабря работает в круглосуточном режиме. В Соликамск прибыли дополнительные специалисты и техника.
Авария произошла на теплосетях, принадлежащих МУП «Теплоэнерго». Прикамские власти объявляли о возможной эвакуации населения. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отправил в город вице-премьера по вопросам ЖКХ Андрея Кокорева, чтобы тот на месте разобрался в ситуации. Позже произошли новые прорывы. Прокуратурой была организована проверка. Махонин отметил, что планирует принять кадровые решения после серии коммунальных аварий.
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