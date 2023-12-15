15 декабря 2023

Глава Соликамска впервые публично прокомментировал коммунальный коллапс

Мэр Соликамска Самоуков выступил с публичным освещением проблемы отопления
© Служба новостей «URA.RU»
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Отопление в городе было восстановлено в ночь с 15 на 16 декабря Фото:

Мэр Соликамска Евгений Самоуков впервые прокомментировал городские коммунальные аварии, которые оставили население без тепла. Пост соликамского главы опубликован в соцсети.

«Многие заметили, что на моей страничке сейчас вынужденное затишье. Это мое осознанное решение. С первых минут задачей №1 было устранение аварийной ситуации и обеспечение в кратчайшие сроки людей теплом», — написал Евгений Самоуков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, оперштаб по ликвидации аварии с 12 декабря работает в круглосуточном режиме. В Соликамск прибыли дополнительные специалисты и техника.

Авария произошла на теплосетях, принадлежащих МУП «Теплоэнерго». Прикамские власти объявляли о возможной эвакуации населения. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отправил в город вице-премьера по вопросам ЖКХ Андрея Кокорева, чтобы тот на месте разобрался в ситуации. Позже произошли новые прорывы. Прокуратурой была организована проверка. Махонин отметил, что планирует принять кадровые решения после серии коммунальных аварий.

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Мэр Соликамска Евгений Самоуков впервые прокомментировал городские коммунальные аварии, которые оставили население без тепла. Пост соликамского главы опубликован в соцсети. «Многие заметили, что на моей страничке сейчас вынужденное затишье. Это мое осознанное решение. С первых минут задачей №1 было устранение аварийной ситуации и обеспечение в кратчайшие сроки людей теплом», — написал Евгений Самоуков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, оперштаб по ликвидации аварии с 12 декабря работает в круглосуточном режиме. В Соликамск прибыли дополнительные специалисты и техника. Авария произошла на теплосетях, принадлежащих МУП «Теплоэнерго». Прикамские власти объявляли о возможной эвакуации населения. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отправил в город вице-премьера по вопросам ЖКХ Андрея Кокорева, чтобы тот на месте разобрался в ситуации. Позже произошли новые прорывы. Прокуратурой была организована проверка. Махонин отметил, что планирует принять кадровые решения после серии коммунальных аварий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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