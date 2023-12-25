Челябинский суд отказался пересматривать итоги выборов в элитном поселке

Часть депутатов, проигравших выборы, оспорили их итоги в суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский областной суд 25 декабря оставил в силе решение Сосновского райсуда по делу об оспаривании итогов выборов в поселке Новый Кременкуль. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Челябинский областной суд рассмотрел апелляцию на решение Сосновского райсуда по иску об отмене решения территориальной избирательной комиссии Сосновского района „О результатах выборов депутатов совета депутатов сельского поселения Новый Кременкуль четвертого созыва“. Постановление по административному делу оставлено без изменения», — сообщили в пресс-службе суда.

Иск подавали несколько представителей третьего созыва Совета депутатов Нового Кременкуля, которые по итогам выборов не вошли в четвертый созыв. Они не признали итогов выборов и утрату своего статуса и продолжили проводить заседания и принимать решения. Избранный состав совета четвертого созыва тем временем также начал работу.

В итоге бунтующие депутаты третьего созыва избрали нового главу поселения, продлив полномочия Владимира Меркульева, руководившего поселковой администрацией с 2005 года. В свою очередь избрать главу депутатам четвертого созыва только предстоит. Отборочная комиссия рекомендовала для рассмотрения троих кандидатов. При этом Меркульев в их число не входит. На контакт с новым составом совета депутатов он не идет.

Решение областного суда вступило в законную силу. Вскоре в Новом Кременкуле депутаты четвертого созыва выберут нового главу. Каким образом он будет делить руководство поселком с Меркульевым, на данный момент неизвестно. Телефон, указанный на сайте сельского поселения, не отвечает.

Новый Кременкуль — поселок под Челябинском, считающийся элитным. По итогам выборов 2023 года впервые все семь мест в поссовете заняли представители «Единой России».