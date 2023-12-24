24 декабря 2023

Спасатели предупредили курганцев о шторме с метелью

© Служба новостей «URA.RU»
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МЧС просят по возможности ограничить использование личного транспорта
МЧС просят по возможности ограничить использование личного транспорта Фото:

В Курганской области ожидается мокрый снег, гололед и метель с порывами ветра до 21 метра в секунду. Об этом сообщает МЧС России по Курганской области в своем telegram-канале.

«26 декабря синоптики прогнозируют в Зауралье мокрый снег, гололед, метель, порывы ветра до 21 метров в секунду», — проинформировали курганцев спасатели в telegram-канале «МЧС Курганской области».

Курганские спасатели призывают граждан быть внимательными и осторожными. Также они просят ограничить использование личного автомобиля, соблюдать скоростной режим и дистанцию между участниками движения на дорогах во избежание происшествий. МЧС отмечает, что в метель передвигаться лучше по большим дорогам и шоссе, если нужно выйти из машины, то не отходить от нее за пределы видимости.

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В Курганской области ожидается мокрый снег, гололед и метель с порывами ветра до 21 метра в секунду. Об этом сообщает МЧС России по Курганской области в своем telegram-канале. «26 декабря синоптики прогнозируют в Зауралье мокрый снег, гололед, метель, порывы ветра до 21 метров в секунду», — проинформировали курганцев спасатели в telegram-канале «МЧС Курганской области». Курганские спасатели призывают граждан быть внимательными и осторожными. Также они просят ограничить использование личного автомобиля, соблюдать скоростной режим и дистанцию между участниками движения на дорогах во избежание происшествий. МЧС отмечает, что в метель передвигаться лучше по большим дорогам и шоссе, если нужно выйти из машины, то не отходить от нее за пределы видимости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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