Спасатели предупредили курганцев о шторме с метелью

В Курганской области ожидается мокрый снег, гололед и метель с порывами ветра до 21 метра в секунду. Об этом сообщает МЧС России по Курганской области в своем telegram-канале.
«26 декабря синоптики прогнозируют в Зауралье мокрый снег, гололед, метель, порывы ветра до 21 метров в секунду», — проинформировали курганцев спасатели в telegram-канале «МЧС Курганской области».
Курганские спасатели призывают граждан быть внимательными и осторожными. Также они просят ограничить использование личного автомобиля, соблюдать скоростной режим и дистанцию между участниками движения на дорогах во избежание происшествий. МЧС отмечает, что в метель передвигаться лучше по большим дорогам и шоссе, если нужно выйти из машины, то не отходить от нее за пределы видимости.
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