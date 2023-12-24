Спасатели предупредили курганцев о шторме с метелью

25 декабря 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

МЧС просят по возможности ограничить использование личного транспорта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области ожидается мокрый снег, гололед и метель с порывами ветра до 21 метра в секунду. Об этом сообщает МЧС России по Курганской области в своем telegram-канале. «26 декабря синоптики прогнозируют в Зауралье мокрый снег, гололед, метель, порывы ветра до 21 метров в секунду», — проинформировали курганцев спасатели в telegram-канале «МЧС Курганской области». Курганские спасатели призывают граждан быть внимательными и осторожными. Также они просят ограничить использование личного автомобиля, соблюдать скоростной режим и дистанцию между участниками движения на дорогах во избежание происшествий. МЧС отмечает, что в метель передвигаться лучше по большим дорогам и шоссе, если нужно выйти из машины, то не отходить от нее за пределы видимости.

В Курганской области ожидается мокрый снег, гололед и метель с порывами ветра до 21 метра в секунду. Об этом сообщает МЧС России по Курганской области в своем telegram-канале. «26 декабря синоптики прогнозируют в Зауралье мокрый снег, гололед, метель, порывы ветра до 21 метров в секунду», — проинформировали курганцев спасатели в telegram-канале «МЧС Курганской области». Курганские спасатели призывают граждан быть внимательными и осторожными. Также они просят ограничить использование личного автомобиля, соблюдать скоростной режим и дистанцию между участниками движения на дорогах во избежание происшествий. МЧС отмечает, что в метель передвигаться лучше по большим дорогам и шоссе, если нужно выйти из машины, то не отходить от нее за пределы видимости.