СБУ объявила в розыск главу «Ростеха» Чемезова

Сергей Чемезов объявлен в розыск на Украине
Сергей Чемезов объявлен в розыск на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск генерального директора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Об этом свидетельствует база данных СБУ. По информации ведомства, Чемезов находится в розыске с января 2024 года — его заочно обвиняют в якобы финансировании действий, направленных на изменение государственности Украины. 

«Чемезов находится в розыске с января 2024 года. Главу „Ростеха“ заочно обвиняют в якобы финансировании действий для изменения конституционного строя или государственной границы Украины», — передает ТАСС, ссылаясь на данные украинской службы безопасности. 

Ранее, в 2015 году, Сергей Чемезов уже был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан в России экстремистским), где публикуются сведения о лицах, которых на Украине считают причастными к действиям против национальных интересов. СБУ регулярно заочно выдвигает обвинения российским государственным, военным, культурным и общественным деятелям. В начале октября, например, в розыск был объявлен ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Также украинская служба безопасности обращает внимание и на медийных личностей. Недавно, например, была объявлена в розыск актриса Полина Агуреева, передает «Ридус».

