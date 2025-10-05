СБУ объявила в розыск главу «Ростеха» Чемезова

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск генерального директора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Об этом свидетельствует база данных СБУ. По информации ведомства, Чемезов находится в розыске с января 2024 года — его заочно обвиняют в якобы финансировании действий, направленных на изменение государственности Украины.
«Чемезов находится в розыске с января 2024 года. Главу „Ростеха“ заочно обвиняют в якобы финансировании действий для изменения конституционного строя или государственной границы Украины», — передает ТАСС, ссылаясь на данные украинской службы безопасности.
Ранее, в 2015 году, Сергей Чемезов уже был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан в России экстремистским), где публикуются сведения о лицах, которых на Украине считают причастными к действиям против национальных интересов. СБУ регулярно заочно выдвигает обвинения российским государственным, военным, культурным и общественным деятелям. В начале октября, например, в розыск был объявлен ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Также украинская служба безопасности обращает внимание и на медийных личностей. Недавно, например, была объявлена в розыск актриса Полина Агуреева, передает «Ридус».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.