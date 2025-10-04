Водителей РФ предупредили о штрафе за скрытые номера

Водителей, которые умышленно скрывают номера своих автомобилей при помощи бумаги или специальных шторок, могут лишить водительских прав на срок до полутора лет. Об этом сообщил автоэксперт движения «Народный фронт. Аналитика» Роман Чикун,
«В отношении нерадивых автолюбителей, скрывающих номер бумажкой или шторкой... — лишение прав на срок от года до полутора лет», — отметил он. Его слова приводи РИА Новости. Эксперт подчеркнул, что такая санкция применяется не только к тем, кто использует посторонние предметы для закрытия номеров, но и в случаях, когда регистрационный знак намеренно загрязняется снегом или грязью
Раньше подобные нарушения наказывались только штрафом в размере 5 тысяч рублей. Однако теперь Верховный суд РФ приравнял сокрытие номеров к более серьезным административным правонарушениям, что практически исключает возможность избежать ответственности. По его мнению, лазеек для водителей больше не остается: все формы умышленного сокрытия номера — от бумажных накладок до специально нанесенной грязи — подпадают под действие ужесточенной нормы.
