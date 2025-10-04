Народные приметы 5 октября 2025: что можно и нельзя делать в день Ионы и Фоки

Православные верующие 5 октября 2025 почтят память пророка Ионы и священномученика Фоки Синопского. На Руси 5 октября традиционно считалось важной датой, символизирующей переход к глубокой осени и подготовку к зиме. О том, что можно и нельзя делать 5 октября, а также о приметах на этот день — в материале URA.RU.
История и смысл праздника 5 октября
В православном календаре 5 октября 2025 года отмечается сразу два значимых события: день памяти пророка Ионы и священномученика Фоки Синопского.
Пророк Иона, живший в VIII веке до Рождества Христова, был сыном вдовы из Сарепты, которого в детстве воскресил пророк Илия. Согласно Священному Писанию, когда Господь повелел Ионе проповедовать покаяние жителям Ниневии, он попытался уклониться от миссии. Во время морского путешествия разразилась сильная буря, и Иона был брошен в море, где его проглотил кит. Пробыв в чреве кита три дня и три ночи, Иона раскаялся и был извергнут на сушу. После этого он исполнил волю Божию, и жители Ниневии, услышав его проповедь, раскаялись. Судьба пророка Ионы прообразовала трехдневное погребение и Воскресение Христа.
Священномученик Фока был епископом города Синопа. С юных лет он вел праведную жизнь, проповедовал христианство и обратил в веру многих язычников. Во время гонений при императоре Траяне святого принуждали отречься от веры, но он стойко перенес мучения и принял смерть за Христа. В народной традиции святой Фока почитается как защитник от пожаров и покровитель утопающих.
В народе 5 октября называли "Листопадной" или "Листодером" из-за интенсивного опадания листвы. Этот день считался порогом холодного времени года — вскоре должны были наступить морозы. Крестьяне завершали уборку редьки — важного овоща в рационе русского человека, который употребляли с луком, солью и квасом.
Приметы на 5 октября 2025 года
Наши предки внимательно наблюдали за природными явлениями в день Ионы и Фоки, считая их предвестниками погоды на ближайшие месяцы:
- Если вороны садятся на верхушки деревьев — к ясной погоде, а если на нижние ветки — к ненастью
- Обилие желудей в лесу предвещает холодную и снежную зиму
- Синицы часто подлетают к жилищу человека — зима будет ранней и морозной
- Если много грибов, особенно опят — зима выдастся снежной
- Долгие осенние закаты в багровых тонах сулят ветреную и холодную погоду
- Поздний гром предвещает малоснежную зиму и раннюю весну
- Если журавли улетели поздно, наступит теплая зима
- Если черемуха и клен сбросили всю листву — зима уже на подходе
- Красная луна в небе — к ветреной погоде
- Если в воздухе много паутины, осень будет теплой, а морозы придут лишь к концу зимы
- Если на березе листья еще не опали полностью, снега в ближайшее время не будет
- Мало шишек на сосне предвещает нехолодную зиму
- Если 5 октября пошел снег — в конце января будет оттепель
Особое значение придавалось наблюдениям за птицами и деревьями — считалось, что они точнее всего предсказывают приближающиеся перемены погоды и помогают подготовиться к зиме.
Что можно делать 5 октября 2025
В день Ионы и Фоки Листопадных разрешалось и даже рекомендовалось:
- Посещать церковь и молиться святому Фоке о защите от пожаров и водной стихии
- Употреблять в пищу редьку, которая считалась не только вкусной, но и полезной для здоровья
- Совершать прогулки в лесу — существовало поверье, что если на голову упадет шишка, это к богатству и благополучию
- Заваривать кору осины для восстановления сил и здоровья перед наступлением холодов
- Избавляться от вредных привычек — считалось, что в этот день в таком деле благоволит удача
- Заниматься домашними делами, наводить порядок в жилище
- Собирать последние осенние грибы и ягоды
- Готовить запасы на зиму
- Проводить время с семьей, рассказывать детям истории и сказки
Особое значение в этот день имела осина. Ее почитали как оберег от нечистой силы. Осиновые колья втыкали по углам двора, а также прикрепляли к воротным столбам, чтобы защитить хозяйство от бед и напастей.
С осиной связывали и гадание: девушки срезали веточку и ставили в воду. Если к утру она оставалась свежей и упругой, год обещал быть счастливым и здоровым. Если быстро вяла или темнела, это считалось предвестием бед и трудностей.
Что запрещено делать 5 октября 2025
День Ионы и Фоки был окружен множеством запретов, нарушение которых могло привести к неудачам:
- Строго запрещалось есть рыбу — запрет связан с памятью о пророке Ионе, который три дня провел в животе у кита
- Нельзя сжигать веники, которыми подметали мусор в доме — считалось, что вместе с пеплом ветер унесет семейное благополучие
- Запрещалось долго спать — верили, что это может привести к финансовым проблемам
- Нельзя было брать что-то чужое — предки считали, что иначе всю жизнь придется побираться
- Запрещалось много работать — существовало поверье, что можно по ошибке получить выговор или даже лишиться должности
- Нельзя было оставлять открытыми окна и входные двери — считалось, что в них могут проникнуть злые силы и болезни
- Не рекомендовалось начинать дальнюю дорогу — примета гласила, что путь окажется тяжелым и затянется
- Запрещалось ссориться и конфликтовать — любые разногласия в этот день грозили перерасти в затяжную вражду
- Нельзя было рубить деревья и ломать ветки — в это время лес готовился к зимнему сну, и любое нарушение его спокойствия могло привести к несчастьям
Особое внимание уделялось встречам в лесу. Существовала такая примета: если в лесу встречали старика с лукошком, надо было немедленно уходить от него. Говорили, что это леший принимал образ пожилого человека и искал себе жертву.
