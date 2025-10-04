Народные приметы 5 октября 2025: что можно и нельзя делать в день Ионы и Фоки

День памяти Ионы и Фоки Листопадных отмечают 5 октября 2025
Приметы на 5 октября 2025
Приметы на 5 октября 2025 Фото:

Православные верующие 5 октября 2025 почтят память пророка Ионы и священномученика Фоки Синопского. На Руси 5 октября традиционно считалось важной датой, символизирующей переход к глубокой осени и подготовку к зиме. О том, что можно и нельзя делать 5 октября, а также о приметах на этот день — в материале URA.RU.

История и смысл праздника 5 октября

В православном календаре 5 октября 2025 года отмечается сразу два значимых события: день памяти пророка Ионы и священномученика Фоки Синопского.

Пророк Иона, живший в VIII веке до Рождества Христова, был сыном вдовы из Сарепты, которого в детстве воскресил пророк Илия. Согласно Священному Писанию, когда Господь повелел Ионе проповедовать покаяние жителям Ниневии, он попытался уклониться от миссии. Во время морского путешествия разразилась сильная буря, и Иона был брошен в море, где его проглотил кит. Пробыв в чреве кита три дня и три ночи, Иона раскаялся и был извергнут на сушу. После этого он исполнил волю Божию, и жители Ниневии, услышав его проповедь, раскаялись. Судьба пророка Ионы прообразовала трехдневное погребение и Воскресение Христа.

Священномученик Фока был епископом города Синопа. С юных лет он вел праведную жизнь, проповедовал христианство и обратил в веру многих язычников. Во время гонений при императоре Траяне святого принуждали отречься от веры, но он стойко перенес мучения и принял смерть за Христа. В народной традиции святой Фока почитается как защитник от пожаров и покровитель утопающих.

В народе 5 октября называли "Листопадной" или "Листодером" из-за интенсивного опадания листвы. Этот день считался порогом холодного времени года — вскоре должны были наступить морозы. Крестьяне завершали уборку редьки — важного овоща в рационе русского человека, который употребляли с луком, солью и квасом.

Приметы на 5 октября 2025 года

Наши предки внимательно наблюдали за природными явлениями в день Ионы и Фоки, считая их предвестниками погоды на ближайшие месяцы:

  • Если вороны садятся на верхушки деревьев — к ясной погоде, а если на нижние ветки — к ненастью
  • Обилие желудей в лесу предвещает холодную и снежную зиму
  • Синицы часто подлетают к жилищу человека — зима будет ранней и морозной
  • Если много грибов, особенно опят — зима выдастся снежной
  • Долгие осенние закаты в багровых тонах сулят ветреную и холодную погоду
  • Поздний гром предвещает малоснежную зиму и раннюю весну
  • Если журавли улетели поздно, наступит теплая зима
  • Если черемуха и клен сбросили всю листву — зима уже на подходе
  • Красная луна в небе — к ветреной погоде
  • Если в воздухе много паутины, осень будет теплой, а морозы придут лишь к концу зимы
  • Если на березе листья еще не опали полностью, снега в ближайшее время не будет
  • Мало шишек на сосне предвещает нехолодную зиму
  • Если 5 октября пошел снег — в конце января будет оттепель

Особое значение придавалось наблюдениям за птицами и деревьями — считалось, что они точнее всего предсказывают приближающиеся перемены погоды и помогают подготовиться к зиме.

Что можно делать 5 октября 2025

В день Ионы и Фоки Листопадных разрешалось и даже рекомендовалось:

  • Посещать церковь и молиться святому Фоке о защите от пожаров и водной стихии
  • Употреблять в пищу редьку, которая считалась не только вкусной, но и полезной для здоровья
  • Совершать прогулки в лесу — существовало поверье, что если на голову упадет шишка, это к богатству и благополучию
  • Заваривать кору осины для восстановления сил и здоровья перед наступлением холодов
  • Избавляться от вредных привычек — считалось, что в этот день в таком деле благоволит удача
  • Заниматься домашними делами, наводить порядок в жилище
  • Собирать последние осенние грибы и ягоды
  • Готовить запасы на зиму
  • Проводить время с семьей, рассказывать детям истории и сказки

Особое значение в этот день имела осина. Ее почитали как оберег от нечистой силы. Осиновые колья втыкали по углам двора, а также прикрепляли к воротным столбам, чтобы защитить хозяйство от бед и напастей.

С осиной связывали и гадание: девушки срезали веточку и ставили в воду. Если к утру она оставалась свежей и упругой, год обещал быть счастливым и здоровым. Если быстро вяла или темнела, это считалось предвестием бед и трудностей.

Что запрещено делать 5 октября 2025

День Ионы и Фоки был окружен множеством запретов, нарушение которых могло привести к неудачам:

  • Строго запрещалось есть рыбу — запрет связан с памятью о пророке Ионе, который три дня провел в животе у кита
  • Нельзя сжигать веники, которыми подметали мусор в доме — считалось, что вместе с пеплом ветер унесет семейное благополучие
  • Запрещалось долго спать — верили, что это может привести к финансовым проблемам
  • Нельзя было брать что-то чужое — предки считали, что иначе всю жизнь придется побираться
  • Запрещалось много работать — существовало поверье, что можно по ошибке получить выговор или даже лишиться должности
  • Нельзя было оставлять открытыми окна и входные двери — считалось, что в них могут проникнуть злые силы и болезни
  • Не рекомендовалось начинать дальнюю дорогу — примета гласила, что путь окажется тяжелым и затянется
  • Запрещалось ссориться и конфликтовать — любые разногласия в этот день грозили перерасти в затяжную вражду
  • Нельзя было рубить деревья и ломать ветки — в это время лес готовился к зимнему сну, и любое нарушение его спокойствия могло привести к несчастьям

Особое внимание уделялось встречам в лесу. Существовала такая примета: если в лесу встречали старика с лукошком, надо было немедленно уходить от него. Говорили, что это леший принимал образ пожилого человека и искал себе жертву.

