Авиационный хаос: какие авиарейсы задерживаются в России 4 октября 2025, онлайн-табло

Ситуация с задержками авиарейсов в российских аэропортах остается напряженной. По состоянию на утро 4 октября 2025 года, десятки внутренних и международных рейсов задерживаются или отменены. Росавиация сообщает о временных ограничениях в нескольких аэропортах страны. Подробнее в материале URA.RU.
Ограничения воздушного пространства в России и их последствия 4 октября 2025
Утром 4 октября 2025 были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Сочи и Геленджика. Представитель ведомства Артем Кореняко пояснил, что «ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов». По состоянию на 9 утра по Москве — ограничения сняты.
Кроме того, утром в Оренбургской области была объявлена опасность атаки беспилотников. Накануне, 3 октября, в регионе вводился план «ковер», в результате чего несколько рейсов задержали, а два самолета отправили на запасные аэродромы.
Задержки в московских аэропортах 4 октября 2025
Задержки в Шереметьево 4 октября 2025
В аэропорту Шереметьево наблюдается значительное количество отмен и задержек рейсов. Наиболее серьезные проблемы у рейсов в южные регионы России.
Полностью отменены рейсы в Грозный (SU 1498), Калининград (SU 1016, SU 1000), Минск (SU 1830, SU 9510), Омск (SU 1688), Пермь (SU 1768, SU 1395), Самару (SU 1218, SU 1219, SU 1245), Сургут (SU 1513), Челябинск (SU 1420) и другие направления.
Среди задержанных рейсов — полеты в Казань (SU 1268, задержка до 11:15), Калининград (SU 1004, задержка до 15:45), Красноярск (SU 1486). На прибытие особенно долго задерживаются рейсы из Санья (SU 225, задержка около 3 часов), Челябинска (SU 1533, задержка более 2,5 часов), Красноярска (DP 6548, задержка около 2 часов).
Особая ситуация с рейсом Hainan Airlines (HU 766) в Хайкоу — его вылет перенесен с 14:25 на 08:50 следующего дня, то есть на 18 часов.
Задержки во Внуково 4 октября 2025
Во Внуково также наблюдаются существенные задержки. Рейс UT 745 авиакомпании «ЮТэйр» в Баку задерживается более чем на 10 часов — до 20:20 вместо запланированного вылета в 09:50. Рейс в Усинск (UT 595) задерживается почти на 5 часов — до 15:30 вместо 10:50.
Прилетающий рейс UT 596 из Усинска задерживается на 3 часа — прибытие ожидается в 20:40 вместо 17:50.
Также наблюдаются задержки рейсов в Стамбул и Анталью авиакомпании Turkish Airlines (на 1-2 часа).
Задержки в Домодедово 4 октября 2025
В аэропорту Домодедово ситуация также сложная. Рейс U6 153 «Уральских авиалиний» в Минеральные Воды задерживается почти на 3 часа — до 14:30 вместо запланированного вылета в 11:40. Рейс в Анталью авиакомпании «ИрАэро» (IO 1801) задерживается более чем на 3 часа — до 19:20 вместо 15:55.
Среди прилетающих рейсов значительные задержки у самолетов из Оша (U6 2910, задержка более 2 часов), Омска (U6 388, задержка около 2,5 часов), Бишкека (U6 2804, задержка 3 часа) и Норильска (S7 2582, задержка более 4 часов).
Задержки в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) 4 октября 2025
В петербургском аэропорту Пулково на утро 4 октября зафиксировано несколько значительных задержек. Рейс DP 539 «Победы» в Минеральные Воды задерживается на час — вылет перенесен с 09:45 на 10:45. Рейс во Владикавказ той же авиакомпании (DP 507) задерживается на полчаса.
Особо выделяется задержка рейса C6 430 авиакомпании Centrum Air в Ургенч — вылет перенесен с 13:25 на 18:20, то есть почти на 5 часов.
Среди прилетающих рейсов наибольшая задержка у рейса C6 429 из Ургенча — прибытие ожидается в 17:00 вместо запланированного в 12:05, задержка составляет почти 5 часов. Задерживаются также рейсы из Нарьян-Мара, Сургута, Горно-Алтайска и Санья.
Полностью отменены рейсы в Нижний Новгород (FV 6107, SU 6107), в Москву (FV 6498, SU 6498) и из Горно-Алтайска (FV 6830).
Задержки и отмены рейсов в регионах России 4 октября 2025
Задержки в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) 4 октября 2025
В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержки затрагивают как внутренние, так и международные рейсы. Рейс U6 503 «Уральских авиалиний» в Калининград задерживается на 45 минут — вылет перенесен с 13:10 на 13:55.
Более серьезные задержки у рейсов в Сочи (FV 6602, SU 6602) — почти на 5 часов (до 21:45 вместо 16:55), в Анталью (ZF 3039) — почти на 3 часа (до 20:20 вместо 17:30) и в Уфу (WZ 1025) — на 1 час 40 минут (до 00:00 следующего дня).
Среди прилетающих рейсов наибольшие задержки у рейса из Сочи (FV 6601, SU 6601) — прибытие ожидается в 20:15 вместо 15:40, задержка более 4,5 часов, рейса из Антальи (ZF 3040) — прибытие в 19:00 вместо 15:50, и из Батуми (WZ 1204) — прибытие в 22:50 вместо 21:20.
Полностью отменен рейс SU 1418 из Москвы, который должен был прибыть в 23:40.
Задержки в аэропорту Перми 4 октября 2025
В пермском аэропорту «Большое Савино» 4 октября задерживаются рейсы по направлениям Сочи, Калининград и Москва. Задержки составляют от 45 минут до 1 часа 20 минут.
Рейс FV 6130 Пермь — Сочи авиакомпании «Россия», запланированный на 10:20, перенесен на 11:35, задержка составляет 1 час 15 минут. Рейс EO 883 Пермь — Калининград авиакомпании «Икар» отложен с 21:50 на 23:00 с задержкой 1 час 10 минут.
Среди прибывающих рейсов задерживаются прилеты из Москвы, Сочи и других городов. Рейсы EO 423 и N4 423 Сочи — Пермь авиакомпаний «Икар» и Nordwind Airlines перенесены с 20:40 на 22:00, задержка каждого составит 1 час 20 минут.
Задержки в аэропорту Челябинска 4 октября 2025
В челябинском аэропорту компания «Аэрофлот» более чем на 8 часов задерживает рейс из Сочи. Рейс СУ 2952, который должен был прибыть в 01:00, теперь ожидается к 09:20.
На вылет также опаздывают рейсы ДР 550 в Санкт-Петербург (вместо 05:35 указано 07:15) и СУ 1533 в Москву (самолет должен был вылететь в 07:20, расчетное время сейчас — 10:30).
Задержки в аэропорту Сочи 4 октября 2025
В аэропорту Сочи, где также были введены ограничения на полеты, наблюдается наибольшее количество задержек среди региональных аэропортов. Рейсы задерживаются по многим направлениям, включая Пермь, Екатеринбург, Казань, Омск и другие города.
Особенно значительные задержки у рейса в Екатеринбург (FV 6601, SU 6601) — вылет перенесен с 10:05 на 15:10, задержка составляет более 5 часов. Рейс в Казань (FV 6201, SU 6201) задерживается до 15:00 вместо 11:20, а рейс в Самару (FV 6203, SU 6203) — до 18:00 вместо 11:50.
Также существенно задерживается рейс N4 503 в Екатеринбург — вылет перенесен на 01:25 следующего дня вместо 22:00, задержка составит более 3 часов.
