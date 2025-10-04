04 октября 2025

Кадыров распорядился передать трофейную технику НАТО в зону СВО

Кадыров отправил трофейный Cougar обратно на СВО
Кадыров отправил трофейный Cougar обратно на СВО Фото:

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о передаче трофейной американской тяжелой бронемашины Cougar, ранее захваченной российскими военнослужащими, обратно в зону проведения специальной военной операции. Об этом Кадыров сообщил в своем telegram-канале.

«Сегодня решил отправить обратно в зону проведения специальной военной операции трофейный 'Кугуар'. Это тяжелая бронемашина, произведенная в США. Она находится на вооружении ряда стран НАТО. Ее забрали в ходе штурма. Теперь броневик будет служить верой и правдой России, направив орудие против своих прежних западных хозяев», — написал Кадыров.

Осмотр бронемашины прошел совместно с руководителем Российского университета спецназа им. Путина Байбетаром Вайхановым. Кадыров отметил, что по его мнению, иностранная техника уступает отечественным бронетранспортерам аналогичного класса по ряду характеристик. В сообщении также подчеркивается, что, несмотря на участие в конфликте стран НАТО и Запада, российские военные продолжают захватывать территорию и устанавливать контроль над населенными пунктами.

