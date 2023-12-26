26 декабря 2023

Курганские власти хотят продать бывшее помещение редакции газеты

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый мир. Курган , газета, новый мир
В Альменеве продают помещения, принадлежащие ИД «Новый мир» Фото:

Представители правительства Курганской области планируют в Альменевском муниципальном округе продать помещения, где раньше располагалась редакция газеты «Трибуна». Об этом стало известно на заседании комитета по экономической политики облдумы, передает корреспондент URA.RU.

«Объект недвижимого имущества, который располагается в селе Альменево. Это нежилое здание и здание гаража. Включение в прогнозный план обусловлено тем, что ликвидирован филиал газеты „Новый мир“ в Альменевском муниципальном округе. В связи с этим объекты высвобождены и не используются», — сообщила на заседании директор департамента имущественных и земельных отношений Яна Юрина.

Позже депутаты на заседании облдумы поддержали предложение департамента. В издательском доме «Новый мир» URA.RU объяснили, что филиал газеты в Альменеве продолжает действовать. Редакция газеты переехала в другое помещение.

В августе власти за 384 тысячи рублей выставили на торги помещение, где располагалась редакция газеты «Собеседник» также входившая в ИД «Новый мир». Газету, существовавшую с 1944 года, закрыли 1 июля из-за слабой востребованности и убыточности.

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Представители правительства Курганской области планируют в Альменевском муниципальном округе продать помещения, где раньше располагалась редакция газеты «Трибуна». Об этом стало известно на заседании комитета по экономической политики облдумы, передает корреспондент URA.RU. «Объект недвижимого имущества, который располагается в селе Альменево. Это нежилое здание и здание гаража. Включение в прогнозный план обусловлено тем, что ликвидирован филиал газеты „Новый мир“ в Альменевском муниципальном округе. В связи с этим объекты высвобождены и не используются», — сообщила на заседании директор департамента имущественных и земельных отношений Яна Юрина. Позже депутаты на заседании облдумы поддержали предложение департамента. В издательском доме «Новый мир» URA.RU объяснили, что филиал газеты в Альменеве продолжает действовать. Редакция газеты переехала в другое помещение. В августе власти за 384 тысячи рублей выставили на торги помещение, где располагалась редакция газеты «Собеседник» также входившая в ИД «Новый мир». Газету, существовавшую с 1944 года, закрыли 1 июля из-за слабой востребованности и убыточности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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