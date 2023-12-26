Курганские власти хотят продать бывшее помещение редакции газеты

27 декабря 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

В Альменеве продают помещения, принадлежащие ИД «Новый мир» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители правительства Курганской области планируют в Альменевском муниципальном округе продать помещения, где раньше располагалась редакция газеты «Трибуна». Об этом стало известно на заседании комитета по экономической политики облдумы, передает корреспондент URA.RU. «Объект недвижимого имущества, который располагается в селе Альменево. Это нежилое здание и здание гаража. Включение в прогнозный план обусловлено тем, что ликвидирован филиал газеты „Новый мир“ в Альменевском муниципальном округе. В связи с этим объекты высвобождены и не используются», — сообщила на заседании директор департамента имущественных и земельных отношений Яна Юрина. Позже депутаты на заседании облдумы поддержали предложение департамента. В издательском доме «Новый мир» URA.RU объяснили, что филиал газеты в Альменеве продолжает действовать. Редакция газеты переехала в другое помещение. В августе власти за 384 тысячи рублей выставили на торги помещение, где располагалась редакция газеты «Собеседник» также входившая в ИД «Новый мир». Газету, существовавшую с 1944 года, закрыли 1 июля из-за слабой востребованности и убыточности.

Представители правительства Курганской области планируют в Альменевском муниципальном округе продать помещения, где раньше располагалась редакция газеты «Трибуна». Об этом стало известно на заседании комитета по экономической политики облдумы, передает корреспондент URA.RU. «Объект недвижимого имущества, который располагается в селе Альменево. Это нежилое здание и здание гаража. Включение в прогнозный план обусловлено тем, что ликвидирован филиал газеты „Новый мир“ в Альменевском муниципальном округе. В связи с этим объекты высвобождены и не используются», — сообщила на заседании директор департамента имущественных и земельных отношений Яна Юрина. Позже депутаты на заседании облдумы поддержали предложение департамента. В издательском доме «Новый мир» URA.RU объяснили, что филиал газеты в Альменеве продолжает действовать. Редакция газеты переехала в другое помещение. В августе власти за 384 тысячи рублей выставили на торги помещение, где располагалась редакция газеты «Собеседник» также входившая в ИД «Новый мир». Газету, существовавшую с 1944 года, закрыли 1 июля из-за слабой востребованности и убыточности.