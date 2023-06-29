Курганские власти закрыли газету, существовавшую со времен Великой Отечественной войны

30 июня 2023 в 17:32 Размер текста - 17 +

Газета существовала с 1944 года (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Кетовском муниципальном округе Курганской области закрыли газету «Собеседник», которая является филиалом правительственного холдинга «Новый мир». Об этом URA.RU сообщили местный житель и источник, связанный с региональными властями. Газета, которая изначально называлась «Красное знамя», существовала с 1944 года. «Хотел подписаться на следующее полугодие, но не получилось. Мне сказали, что в четверг пришел последний номер и газету больше не будут печатать», — рассказал местный житель. Источник, связанный с властями, объяснил, что издание закрыли из-за его убыточности. По его словам, двух оставшихся сотрудников издания уволят или переведут на другое место работы. Позже власти решат, что делать с опустевшими помещениями. На момент написания новости URA.RU не удалось дозвониться до редакции газеты. На звонок никто не ответил. Также URA.RU направило запрос по теме в департамент информационной и внутренней политики областного правительства. Ответ не был получен. Разговоры о закрытии издания появились в апреле. Тогда представители власти ответили, что не принимали решений по прекращению работы газеты, а руководство издательского дома «Новый мир» регулярно и планомерно проводит работу, направленную на повышение эффективности и развитие медиахолдинга. Обновлено в 18:08 по уральскому времени: «Филиал ГАУ „Издательский Дом ‚Новый мир‘ в Кетовском муниципальном округе прекращает свою работу с 1 июля 2023 года. Решение принято на заседании наблюдательного совета государственного автономного учреждения ‚Издательский Дом ‚Новый мир‘. Основаниями для данного решения послужила слабая востребованность данного издания у населения Кетовского муниципального округа, убыточность филиала, необходимость экономии бюджетных средств“, — объяснили URA.RU в ИД „Новый мир“. Представители издательского дома отметили, что следить за новостями округа жители, в том числе, могут с помощью газеты «Новый мир». Сотрудники «Собеседника» трудоустроены на новое место работы, либо вышли на пенсию. В издательском доме отметили, что в связи с завершением работы филиала у издательского дома завершилось право управление на здание, где размещалась редакция газеты «Собеседник». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кетовском муниципальном округе Курганской области закрыли газету «Собеседник», которая является филиалом правительственного холдинга «Новый мир». Об этом URA.RU сообщили местный житель и источник, связанный с региональными властями. Газета, которая изначально называлась «Красное знамя», существовала с 1944 года. «Хотел подписаться на следующее полугодие, но не получилось. Мне сказали, что в четверг пришел последний номер и газету больше не будут печатать», — рассказал местный житель. Источник, связанный с властями, объяснил, что издание закрыли из-за его убыточности. По его словам, двух оставшихся сотрудников издания уволят или переведут на другое место работы. Позже власти решат, что делать с опустевшими помещениями. На момент написания новости URA.RU не удалось дозвониться до редакции газеты. На звонок никто не ответил. Также URA.RU направило запрос по теме в департамент информационной и внутренней политики областного правительства. Ответ не был получен. Разговоры о закрытии издания появились в апреле. Тогда представители власти ответили, что не принимали решений по прекращению работы газеты, а руководство издательского дома «Новый мир» регулярно и планомерно проводит работу, направленную на повышение эффективности и развитие медиахолдинга. Обновлено в 18:08 по уральскому времени: «Филиал ГАУ „Издательский Дом ‚Новый мир‘ в Кетовском муниципальном округе прекращает свою работу с 1 июля 2023 года. Решение принято на заседании наблюдательного совета государственного автономного учреждения ‚Издательский Дом ‚Новый мир‘. Основаниями для данного решения послужила слабая востребованность данного издания у населения Кетовского муниципального округа, убыточность филиала, необходимость экономии бюджетных средств“, — объяснили URA.RU в ИД „Новый мир“. Представители издательского дома отметили, что следить за новостями округа жители, в том числе, могут с помощью газеты «Новый мир». Сотрудники «Собеседника» трудоустроены на новое место работы, либо вышли на пенсию. В издательском доме отметили, что в связи с завершением работы филиала у издательского дома завершилось право управление на здание, где размещалась редакция газеты «Собеседник».