В Курганской области продают офис закрывшейся газеты властей. Фото

22 августа 2023 в 09:50 Размер текста - 17 +

Офис продают за 384 тысячи рублей (архивное фото) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В селе Кетово Курганской области продают помещение в здании, где располагалась редакция газеты «Собеседник», которая до закрытия входила в правительственный холдинг «Новый мир». Информация о продаже размещена на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений. «Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области предлагает приобрести в собственность помещение площадью 157,5 кв. м, по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Советская, д. 55. Начальная цена 384 000 рублей», — указано в сообщении на сайте. По данным, размещенном в открытых источниках, в этом здании располагался офис редакции газеты. Заявки от желающих купить помещение принимают до 5 сентября. Торги пройдут 11 сентября. Газету «Собеседник», существовавшую под разными названиями с 1944 года, закрыли 1 июля из-за слабой востребованности и убыточности. Из-за того, что филиал издательского дома «Новый мир» прекратил работу, у медиахолдинга завершилось право управление на здание, где размещалась редакция газеты. Здание располагается в селе Кетово Фото: департамент имущественных и земельных отношений Курганской области Площадь помещения составляет 157,5 кв. м Фото: департамент имущественных и земельных отношений Курганской области Торги, связанные с продажей помещения, пройдут 11 сентября Фото: департамент имущественных и земельных отношений Курганской области

В селе Кетово Курганской области продают помещение в здании, где располагалась редакция газеты «Собеседник», которая до закрытия входила в правительственный холдинг «Новый мир». Информация о продаже размещена на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений. «Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области предлагает приобрести в собственность помещение площадью 157,5 кв. м, по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Советская, д. 55. Начальная цена 384 000 рублей», — указано в сообщении на сайте. По данным, размещенном в открытых источниках, в этом здании располагался офис редакции газеты. Заявки от желающих купить помещение принимают до 5 сентября. Торги пройдут 11 сентября. Газету «Собеседник», существовавшую под разными названиями с 1944 года, закрыли 1 июля из-за слабой востребованности и убыточности. Из-за того, что филиал издательского дома «Новый мир» прекратил работу, у медиахолдинга завершилось право управление на здание, где размещалась редакция газеты.