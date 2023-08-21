21 августа 2023

В Курганской области продают офис закрывшейся газеты властей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Опечатанный силовиками офис компании, совершавшей мошеннические сделки. Пермь, офис
Офис продают за 384 тысячи рублей (архивное фото) Фото:

В селе Кетово Курганской области продают помещение в здании, где располагалась редакция газеты «Собеседник», которая до закрытия входила в правительственный холдинг «Новый мир». Информация о продаже размещена на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений.

«Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области предлагает приобрести в собственность помещение площадью 157,5 кв. м, по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Советская, д. 55. Начальная цена 384 000 рублей», — указано в сообщении на сайте.

По данным, размещенном в открытых источниках, в этом здании располагался офис редакции газеты. Заявки от желающих купить помещение принимают до 5 сентября. Торги пройдут 11 сентября.

Газету «Собеседник», существовавшую под разными названиями с 1944 года, закрыли 1 июля из-за слабой востребованности и убыточности. Из-за того, что филиал издательского дома «Новый мир» прекратил работу, у медиахолдинга завершилось право управление на здание, где размещалась редакция газеты.

Здание располагается в селе Кетово
Здание располагается в селе Кетово
Фото:
Площадь помещения составляет 157,5 кв. м
Площадь помещения составляет 157,5 кв. м
Фото:
Торги, связанные с продажей помещения, пройдут 11 сентября
Торги, связанные с продажей помещения, пройдут 11 сентября
Фото:

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В селе Кетово Курганской области продают помещение в здании, где располагалась редакция газеты «Собеседник», которая до закрытия входила в правительственный холдинг «Новый мир». Информация о продаже размещена на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений. «Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области предлагает приобрести в собственность помещение площадью 157,5 кв. м, по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Советская, д. 55. Начальная цена 384 000 рублей», — указано в сообщении на сайте. По данным, размещенном в открытых источниках, в этом здании располагался офис редакции газеты. Заявки от желающих купить помещение принимают до 5 сентября. Торги пройдут 11 сентября. Газету «Собеседник», существовавшую под разными названиями с 1944 года, закрыли 1 июля из-за слабой востребованности и убыточности. Из-за того, что филиал издательского дома «Новый мир» прекратил работу, у медиахолдинга завершилось право управление на здание, где размещалась редакция газеты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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