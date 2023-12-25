Митрополит курганский Даниил рассказал, почему отмечать старый Новый год веселей

Курганский владыка Даниил поделился историей празднования Нового года

26 декабря 2023 в 14:46 Размер текста - 17 +

Владыка Даниил объяснил, что традиция дарить подарки детям началась с Рождества Христова (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Митрополит Курганский и Белозерский Даниил объяснил, что по старому (юлианскому) календарю православным людям было легче и веселее отмечать Новый год из-за того, что перед ним отмечалось Рождество Христово, а вместе с ним заканчивался рождественский пост, накладывающий на верующих различные ограничения. Об этом рассказал владыка Даниил в прямом эфире каналу ГТРК-Курган. «В старину было легче, в каком плане: Новый год был 14 января, то есть вначале встречали Рождество, и вот разговевшись, потом и Новый год веселей. Здесь, конечно, нам тяжелей», — рассказал владыка Даниил. Также митрополит рассказал о традиции дарения подарков. Он назвал традицию дарения на Новый год светской, отметив, что она непосредственно связана с христианской верой. Так, объяснил митрополит, согласно евангельскому сюжету, к родившемуся Младенцу Христу пришли цари, чтобы поклониться ему и принести свои дары. «В знак этого люди стараются дарить детям подарки. Эта традиция перекочевала в Новый год советского периода», — рассказал митрополит Курганский и Белозерский. Ранее URA.RU писало, что митрополит Даниил показал, как готовить постное блюдо. Также он рассказал про особенности рождественского поста в разных регионах.

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил объяснил, что по старому (юлианскому) календарю православным людям было легче и веселее отмечать Новый год из-за того, что перед ним отмечалось Рождество Христово, а вместе с ним заканчивался рождественский пост, накладывающий на верующих различные ограничения. Об этом рассказал владыка Даниил в прямом эфире каналу ГТРК-Курган. «В старину было легче, в каком плане: Новый год был 14 января, то есть вначале встречали Рождество, и вот разговевшись, потом и Новый год веселей. Здесь, конечно, нам тяжелей», — рассказал владыка Даниил. Также митрополит рассказал о традиции дарения подарков. Он назвал традицию дарения на Новый год светской, отметив, что она непосредственно связана с христианской верой. Так, объяснил митрополит, согласно евангельскому сюжету, к родившемуся Младенцу Христу пришли цари, чтобы поклониться ему и принести свои дары. «В знак этого люди стараются дарить детям подарки. Эта традиция перекочевала в Новый год советского периода», — рассказал митрополит Курганский и Белозерский. Ранее URA.RU писало, что митрополит Даниил показал, как готовить постное блюдо. Также он рассказал про особенности рождественского поста в разных регионах.