20 декабря 2021

Курганский митрополит показал, как готовить кальмара. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие памятника Александру Невскому в горсаду. Курган, митрополит даниил
Митрополит Даниил приготовил фаршированного кальмара во время интервью для ГТРК «Курган» Фото:

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил приготовил фаршированного кальмара во время интервью директору ГТРК «Курган» Ивану Белых. Передача должна выйти в ближайшие дни, сообщает пресс-служба Курганской епархии.

«Архипастырь ответил на вопросы о смысле Рождественского поста, особенностях постного стола в разных регионах, о праздновании Нового года и основных событиях в жизни Курганской епархии. Во время беседы владыка приготовил постное блюдо — фаршированного кальмара», — рассказали в епархии.

Интервью с Даниилом покажут 22 декабря в 09:34 на канале «Россия-1», а затем 24 декабря в 19:30 — на канале «Россия-24». Также епархия планирует опубликовать видеозапись на своих медиаресурсах.

Ранее митрополит Даниил на онлайн-конференции Екатеринбургской епархии заявил, что «монашество — это божия гвардия, божий спецназ». Также он заявлял, что не считает повсеместное введение QR-кодов богоугодным делом.

Митрополит Даниил дал интервью в необычной обстановке
Фото:
Во время интервью митрополит Даниил приготовил постное блюдо
Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил приготовил фаршированного кальмара во время интервью директору ГТРК «Курган» Ивану Белых. Передача должна выйти в ближайшие дни, сообщает пресс-служба Курганской епархии. «Архипастырь ответил на вопросы о смысле Рождественского поста, особенностях постного стола в разных регионах, о праздновании Нового года и основных событиях в жизни Курганской епархии. Во время беседы владыка приготовил постное блюдо — фаршированного кальмара», — рассказали в епархии. Интервью с Даниилом покажут 22 декабря в 09:34 на канале «Россия-1», а затем 24 декабря в 19:30 — на канале «Россия-24». Также епархия планирует опубликовать видеозапись на своих медиаресурсах. Ранее митрополит Даниил на онлайн-конференции Екатеринбургской епархии заявил, что «монашество — это божия гвардия, божий спецназ». Также он заявлял, что не считает повсеместное введение QR-кодов богоугодным делом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...