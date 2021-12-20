Митрополит Даниил приготовил фаршированного кальмара во время интервью для ГТРК «Курган» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил приготовил фаршированного кальмара во время интервью директору ГТРК «Курган» Ивану Белых. Передача должна выйти в ближайшие дни, сообщает пресс-служба Курганской епархии.

«Архипастырь ответил на вопросы о смысле Рождественского поста, особенностях постного стола в разных регионах, о праздновании Нового года и основных событиях в жизни Курганской епархии. Во время беседы владыка приготовил постное блюдо — фаршированного кальмара», — рассказали в епархии.

Интервью с Даниилом покажут 22 декабря в 09:34 на канале «Россия-1», а затем 24 декабря в 19:30 — на канале «Россия-24». Также епархия планирует опубликовать видеозапись на своих медиаресурсах.

Ранее митрополит Даниил на онлайн-конференции Екатеринбургской епархии заявил, что «монашество — это божия гвардия, божий спецназ». Также он заявлял, что не считает повсеместное введение QR-кодов богоугодным делом.

Митрополит Даниил дал интервью в необычной обстановке Фото: пресс-служба Курганской епархии

Во время интервью митрополит Даниил приготовил постное блюдо Фото: пресс-служба Курганской епархии