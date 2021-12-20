Митрополит Курганский и Белозерский Даниил приготовил фаршированного кальмара во время интервью директору ГТРК «Курган» Ивану Белых. Передача должна выйти в ближайшие дни, сообщает пресс-служба Курганской епархии.
«Архипастырь ответил на вопросы о смысле Рождественского поста, особенностях постного стола в разных регионах, о праздновании Нового года и основных событиях в жизни Курганской епархии. Во время беседы владыка приготовил постное блюдо — фаршированного кальмара», — рассказали в епархии.
Интервью с Даниилом покажут 22 декабря в 09:34 на канале «Россия-1», а затем 24 декабря в 19:30 — на канале «Россия-24». Также епархия планирует опубликовать видеозапись на своих медиаресурсах.
Ранее митрополит Даниил на онлайн-конференции Екатеринбургской епархии заявил, что «монашество — это божия гвардия, божий спецназ». Также он заявлял, что не считает повсеместное введение QR-кодов богоугодным делом.
Митрополит Даниил дал интервью в необычной обстановке
Фото: пресс-служба Курганской епархии
Во время интервью митрополит Даниил приготовил постное блюдо
Митрополит Курганский и Белозерский Даниил приготовил фаршированного кальмара во время интервью директору ГТРК «Курган» Ивану Белых. Передача должна выйти в ближайшие дни, сообщает пресс-служба Курганской епархии. «Архипастырь ответил на вопросы о смысле Рождественского поста, особенностях постного стола в разных регионах, о праздновании Нового года и основных событиях в жизни Курганской епархии. Во время беседы владыка приготовил постное блюдо — фаршированного кальмара», — рассказали в епархии. Интервью с Даниилом покажут 22 декабря в 09:34 на канале «Россия-1», а затем 24 декабря в 19:30 — на канале «Россия-24». Также епархия планирует опубликовать видеозапись на своих медиаресурсах. Ранее митрополит Даниил на онлайн-конференции Екатеринбургской епархии заявил, что «монашество — это божия гвардия, божий спецназ». Также он заявлял, что не считает повсеместное введение QR-кодов богоугодным делом.