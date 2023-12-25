Депутат Госдумы Новиков: Россия не откажет Сербии в помощи с протестами

26 декабря 2023 в 01:03 Размер текста - 17 +

Запад пытается поставить Алексагдра Вучича на место, считает Дмитрий Новиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россия не должна отказать в помощи Сербии для подавления протестов, если они об этом попросят. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Новость по теме В Кремле не сомневаются, что власти Сербии наведут порядок в стране «Если помощь потребуется, и она будет сформулирована со стороны Белграда, то я думаю, что у России есть все основания такую помощь оказать. Помощь бывает разная: политическая, информационная, финансовая. Если что-то потребуется, полагаю, что в России будут все основания не отмолчатся в ответ и активно ее поддержать», — сказал Дмитрий Новиков. Евросоюз давно уже продемонстрировал, что далек от демократии и терпеть плюрализм мнений не собирается, продолжил депутат. «Все должны были спокойно принять выбор большинства сербского народа, независимую позицию [президента Сербии Александра] Вучича, а не пытаться диктовать Белграду с кем дружить, а с кем нет. То, что сейчас происходит, как раз попытка поставить Вучича на место через имитацию очередного сценария революции», — объяснил парламентарий. Как отметил программный координатор Российского совета по международным делам (РСМД), специализирующийся на политике Балкан, Милан Лазович, существенная помощь со стороны РФ уже была оказана. «Российские спецслужбы поделились информацией с сербской стороной о готовящихся накануне беспорядках. Таким образом в Белграду удалось подготовиться к происходящему и избежать сильного кровопролития и неуправляемости ситуации. Дипломатическая помощь оказывается», — сообщил эксперт. Новость по теме ILKHA: оппозиция в Сербии обещает продолжить протесты По его словам, для оказания военной помощи, если такая потребуется, есть преграды. «Всегда есть элемент непредсказуемости развития ситуации, и я полагаю, что если официальный Белград обратится с такой просьбой к российской стороне, то она будет рассмотрена. Есть ряд сложностей, например, логистических. Плюс на этот шаг могут очень нервно отреагировать в Брюсселе, в чем Сербия не заинтересована. На данный момент Белград намерен справляться своими силами», — заключил Лазович. Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия» не согласились с итогами прошедших 17 декабря выборов. Они начали протесты. Вучич заявил, что данные беспорядки — это попытка лишить Сербию самостоятельности и суверенитета. Россия оказала информационную и дипломатическую поддержку. Благодаря РФ Белград заранее узнал о подготовке беспорядков. Представитель МИД Мария Захарова сообщила, что за организацией протестов стоит Запад. Дипломат Игорь Халявинский считает, что стране угрожают из-за отказа вводить санкции против РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия не должна отказать в помощи Сербии для подавления протестов, если они об этом попросят. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. «Если помощь потребуется, и она будет сформулирована со стороны Белграда, то я думаю, что у России есть все основания такую помощь оказать. Помощь бывает разная: политическая, информационная, финансовая. Если что-то потребуется, полагаю, что в России будут все основания не отмолчатся в ответ и активно ее поддержать», — сказал Дмитрий Новиков. Евросоюз давно уже продемонстрировал, что далек от демократии и терпеть плюрализм мнений не собирается, продолжил депутат. «Все должны были спокойно принять выбор большинства сербского народа, независимую позицию [президента Сербии Александра] Вучича, а не пытаться диктовать Белграду с кем дружить, а с кем нет. То, что сейчас происходит, как раз попытка поставить Вучича на место через имитацию очередного сценария революции», — объяснил парламентарий. Как отметил программный координатор Российского совета по международным делам (РСМД), специализирующийся на политике Балкан, Милан Лазович, существенная помощь со стороны РФ уже была оказана. «Российские спецслужбы поделились информацией с сербской стороной о готовящихся накануне беспорядках. Таким образом в Белграду удалось подготовиться к происходящему и избежать сильного кровопролития и неуправляемости ситуации. Дипломатическая помощь оказывается», — сообщил эксперт. По его словам, для оказания военной помощи, если такая потребуется, есть преграды. «Всегда есть элемент непредсказуемости развития ситуации, и я полагаю, что если официальный Белград обратится с такой просьбой к российской стороне, то она будет рассмотрена. Есть ряд сложностей, например, логистических. Плюс на этот шаг могут очень нервно отреагировать в Брюсселе, в чем Сербия не заинтересована. На данный момент Белград намерен справляться своими силами», — заключил Лазович. Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия» не согласились с итогами прошедших 17 декабря выборов. Они начали протесты. Вучич заявил, что данные беспорядки — это попытка лишить Сербию самостоятельности и суверенитета. Россия оказала информационную и дипломатическую поддержку. Благодаря РФ Белград заранее узнал о подготовке беспорядков. Представитель МИД Мария Захарова сообщила, что за организацией протестов стоит Запад. Дипломат Игорь Халявинский считает, что стране угрожают из-за отказа вводить санкции против РФ.