Охотника за проститутками арестовали на два месяца

Shot: Варакин арестован на два месяца, он обвиняется в убийстве двух женщин
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Варакин полностью признал свою вину на заседании суда Фото:
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В Москве задержан серийный убийца проституток

Пресненский суд Москвы вынес приговор серийному убийце проституток Александру Варакину. Он будет находиться под стражей до 24 февраля 2024 года. Мужчина обвиняется в убийстве двух женщин. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Серийного маньяка Александра Варакина арестовали на два месяца. До 24 февраля он будет находиться в СИЗО», — передает канал. Уточнятся, что во время заседания суда обвиняемый скрывал лицо под капюшоном. Он полностью признал свою вину.

Ранее сообщалось, что недавно Варакин освободился из психбольницы. Туда он попал в 2010 году после убийства двух проституток. Позже во время допроса серийный маньяк заявил, что одна из жертв якобы предлагала ему наркотики. Это разозлило его, поэтому он перерезал девушке горло и обезглавил. Отмечается, что он скрылся с места преступления. Сотрудники полиции 24 декабря работали на месте второго убийства. Оно было совершено в гостинице «Вечный зов».

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Пресненский суд Москвы вынес приговор серийному убийце проституток Александру Варакину. Он будет находиться под стражей до 24 февраля 2024 года. Мужчина обвиняется в убийстве двух женщин. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Серийного маньяка Александра Варакина арестовали на два месяца. До 24 февраля он будет находиться в СИЗО», — передает канал. Уточнятся, что во время заседания суда обвиняемый скрывал лицо под капюшоном. Он полностью признал свою вину. Ранее сообщалось, что недавно Варакин освободился из психбольницы. Туда он попал в 2010 году после убийства двух проституток. Позже во время допроса серийный маньяк заявил, что одна из жертв якобы предлагала ему наркотики. Это разозлило его, поэтому он перерезал девушке горло и обезглавил. Отмечается, что он скрылся с места преступления. Сотрудники полиции 24 декабря работали на месте второго убийства. Оно было совершено в гостинице «Вечный зов».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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