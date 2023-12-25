Охотника за проститутками арестовали на два месяца

Shot: Варакин арестован на два месяца, он обвиняется в убийстве двух женщин

25 декабря 2023 в 21:41 Размер текста - 17 +

Варакин полностью признал свою вину на заседании суда Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В Москве задержан серийный убийца проституток Пресненский суд Москвы вынес приговор серийному убийце проституток Александру Варакину. Он будет находиться под стражей до 24 февраля 2024 года. Мужчина обвиняется в убийстве двух женщин. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Серийного маньяка Александра Варакина арестовали на два месяца. До 24 февраля он будет находиться в СИЗО», — передает канал. Уточнятся, что во время заседания суда обвиняемый скрывал лицо под капюшоном. Он полностью признал свою вину. Ранее сообщалось, что недавно Варакин освободился из психбольницы. Туда он попал в 2010 году после убийства двух проституток. Позже во время допроса серийный маньяк заявил, что одна из жертв якобы предлагала ему наркотики. Это разозлило его, поэтому он перерезал девушке горло и обезглавил. Отмечается, что он скрылся с места преступления. Сотрудники полиции 24 декабря работали на месте второго убийства. Оно было совершено в гостинице «Вечный зов».

Пресненский суд Москвы вынес приговор серийному убийце проституток Александру Варакину. Он будет находиться под стражей до 24 февраля 2024 года. Мужчина обвиняется в убийстве двух женщин. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Серийного маньяка Александра Варакина арестовали на два месяца. До 24 февраля он будет находиться в СИЗО», — передает канал. Уточнятся, что во время заседания суда обвиняемый скрывал лицо под капюшоном. Он полностью признал свою вину. Ранее сообщалось, что недавно Варакин освободился из психбольницы. Туда он попал в 2010 году после убийства двух проституток. Позже во время допроса серийный маньяк заявил, что одна из жертв якобы предлагала ему наркотики. Это разозлило его, поэтому он перерезал девушке горло и обезглавил. Отмечается, что он скрылся с места преступления. Сотрудники полиции 24 декабря работали на месте второго убийства. Оно было совершено в гостинице «Вечный зов».