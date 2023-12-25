Список претендентов на пост главы челябинского района сократился до двух

Рамиль Вакилов является основным кандидатом на пост главы Кунашакского района

Рамиль Вакилов стал основным кандидатом на пост главы района Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Число кандидатов на должность главы Кунашакского района (Челябинская область) сократилось с 12 до двух. Соответствующее решение 25 декабря приняла комиссия по отбору претендентов на должность руководителя районной администрации. Об этом URA.RU сообщил председатель комиссии, вице-губернатор Станислав Мошаров.

«Комиссия приняла решение допустить до выборов двух из 12 кандидатов — Рамиля Вакилова и Азалию Галимову. Остальные не набрали необходимого количества баллов по результатам конкурса. Один из кандидатов, Марат Басыров, на конкурс не явился, его кандидатуру сняли с рассмотрения», — сообщил Мошаров.

Галимова работает педагогом. Вакилов руководит территориальной избирательной комиссией и ранее он уже работал в администрации района, откуда уволился с должности заместителя главы. По данным URA.RU, именно Вакилов является основным претендентом.

Место главы Кунашакского района стало вакантным после того, как 24 сентября умер руководитель муниципалитета Сибагатулла Аминов. Районом временно руководит председатель контрольно-счетной комиссии Венера Юсупова. Сама она в конкурсе участия не принимала.

После объявления конкурса на пост главы заявления подали 12 кандидатов. Из двух отобранных комиссией кандидатов 29 декабря депутаты райсобрания тайным голосованием выберут главу. Новый глава будет руководить районом пять лет.