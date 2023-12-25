Путин: безработица в РФ вышла на исторический минимум

В России безработица вышла на исторический минимум. По итогам 2023 года она составила 2,9%. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.
«Безработица в России вышла на исторический минимум — 2,9% по итогам года», — подчеркнул Владимир Путин во время заседания Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Его трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Российский глава также подчеркнул, что общий уровень безработицы по всем странам экономического совета сократился на 14,2%.
На заседании Путин также отметил, что в России ожидается уровень ВВП в размере 3,5%. Также он рассказал, что в два раза повысился объем торговли между странами — участниками ЕАЭС. В ноябре также сообщалось, что в РФ по итогам третьего квартала побит рекорд занятости, передает «Национальная служба новостей».
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