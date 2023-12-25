Путин: безработица в РФ вышла на исторический минимум

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин отметил исторический минимум безработицы в России Фото:

В России безработица вышла на исторический минимум. По итогам 2023 года она составила 2,9%. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.

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«Безработица в России вышла на исторический минимум — 2,9% по итогам года», — подчеркнул Владимир Путин во время заседания Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Его трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Российский глава также подчеркнул, что общий уровень безработицы по всем странам экономического совета сократился на 14,2%.

На заседании Путин также отметил, что в России ожидается уровень ВВП в размере 3,5%. Также он рассказал, что в два раза повысился объем торговли между странами — участниками ЕАЭС. В ноябре также сообщалось, что в РФ по итогам третьего квартала побит рекорд занятости, передает «Национальная служба новостей».

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В России безработица вышла на исторический минимум. По итогам 2023 года она составила 2,9%. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. «Безработица в России вышла на исторический минимум — 2,9% по итогам года», — подчеркнул Владимир Путин во время заседания Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Его трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Российский глава также подчеркнул, что общий уровень безработицы по всем странам экономического совета сократился на 14,2%. На заседании Путин также отметил, что в России ожидается уровень ВВП в размере 3,5%. Также он рассказал, что в два раза повысился объем торговли между странами — участниками ЕАЭС. В ноябре также сообщалось, что в РФ по итогам третьего квартала побит рекорд занятости, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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