Губернатор Шумков установил новую повышенную зарплату для врачей

Губернатор Шумков на 10% повысил зарплату врачам и медработникам

25 декабря 2023 в 23:23 Размер текста - 17 +

Шумков увеличил зарплату медикам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал постановление регионального правительства о повышении зарплат врачей и медработников в 2024 году. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Внести изменения в постановление правительства Курганской области от 25 апреля 2016 года №105 об утверждении зарплат работников госучреждений подведомственных департаменту здравоохранения. Документ вступает в силу через два месяца после его опубликования», — указано в постановлении. В документе речь идет о повышении оплаты труда медикам в 2024 году, примерно на 10%. В декабре увеличились зарплаты в системе здравоохранения Курганской области. Повышение зарплаты затронуло водителей, поваров, сотрудников кадровой, экономической и юридической служб, а также других специалистов не медицинского профиля. Кроме того, на 10% увеличились зарплаты курганских госслужащих, которых не коснулись указы президента РФ и выплаты которым не зависят от минимального размера оплаты труда (МРОТ). На территории таких специалистов более 16 тысяч, пояснили в пресс-службе правительства области.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал постановление регионального правительства о повышении зарплат врачей и медработников в 2024 году. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Внести изменения в постановление правительства Курганской области от 25 апреля 2016 года №105 об утверждении зарплат работников госучреждений подведомственных департаменту здравоохранения. Документ вступает в силу через два месяца после его опубликования», — указано в постановлении. В документе речь идет о повышении оплаты труда медикам в 2024 году, примерно на 10%. В декабре увеличились зарплаты в системе здравоохранения Курганской области. Повышение зарплаты затронуло водителей, поваров, сотрудников кадровой, экономической и юридической служб, а также других специалистов не медицинского профиля. Кроме того, на 10% увеличились зарплаты курганских госслужащих, которых не коснулись указы президента РФ и выплаты которым не зависят от минимального размера оплаты труда (МРОТ). На территории таких специалистов более 16 тысяч, пояснили в пресс-службе правительства области.