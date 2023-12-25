Губернатор Шумков установил новую повышенную зарплату для врачей

Губернатор Шумков на 10% повысил зарплату врачам и медработникам
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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, шумков вадим
Шумков увеличил зарплату медикам Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал постановление регионального правительства о повышении зарплат врачей и медработников в 2024 году. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести изменения в постановление правительства Курганской области от 25 апреля 2016 года №105 об утверждении зарплат работников госучреждений подведомственных департаменту здравоохранения. Документ вступает в силу через два месяца после его опубликования», — указано в постановлении. В документе речь идет о повышении оплаты труда медикам в 2024 году, примерно на 10%.

В декабре увеличились зарплаты в системе здравоохранения Курганской области. Повышение зарплаты затронуло водителей, поваров, сотрудников кадровой, экономической и юридической служб, а также других специалистов не медицинского профиля. Кроме того, на 10% увеличились зарплаты курганских госслужащих, которых не коснулись указы президента РФ и выплаты которым не зависят от минимального размера оплаты труда (МРОТ). На территории таких специалистов более 16 тысяч, пояснили в пресс-службе правительства области.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал постановление регионального правительства о повышении зарплат врачей и медработников в 2024 году. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Внести изменения в постановление правительства Курганской области от 25 апреля 2016 года №105 об утверждении зарплат работников госучреждений подведомственных департаменту здравоохранения. Документ вступает в силу через два месяца после его опубликования», — указано в постановлении. В документе речь идет о повышении оплаты труда медикам в 2024 году, примерно на 10%. В декабре увеличились зарплаты в системе здравоохранения Курганской области. Повышение зарплаты затронуло водителей, поваров, сотрудников кадровой, экономической и юридической служб, а также других специалистов не медицинского профиля. Кроме того, на 10% увеличились зарплаты курганских госслужащих, которых не коснулись указы президента РФ и выплаты которым не зависят от минимального размера оплаты труда (МРОТ). На территории таких специалистов более 16 тысяч, пояснили в пресс-службе правительства области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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