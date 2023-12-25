Танкист Трошин раскрыл, как ВС РФ брали Марьинку

Танкист Трошин: ВС РФ штурмовали позиции ВСУ в Марьинке до пяти раз в день

26 декабря 2023 в 01:06 Размер текста - 17 +

Российские войска выбивали ВСУ из каждого здания в Марьинке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вооруженные силы РФ для освобождения Марьинки от ВСУ проводили до пяти штурмов каждый день. Об этом рассказал командир танкового батальона, участвовавшего в боях, Александр Трошин. «Мы выбивали, штурмовали. Штурмом давили каждый день, по пять штурмов в день», — поделился комбат в интервью с РЕН ТВ. ВСУ цеплялись за каждое здание, поэтому наступать нужно было непрерывно. После освобождения Марьинки, президент России Владимир Путин лично связался с бойцом. В эфире Первого канала Трошин отметил, что звонок верховного главнокомандующего для него большая честь. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник доложил Путину о полном освобождении Марьинки в Донецкой народной республике. Отличившегося бойца Трошина президент решил повысить сразу до звания майора, передает «Национальная служба новостей».

Вооруженные силы РФ для освобождения Марьинки от ВСУ проводили до пяти штурмов каждый день. Об этом рассказал командир танкового батальона, участвовавшего в боях, Александр Трошин. «Мы выбивали, штурмовали. Штурмом давили каждый день, по пять штурмов в день», — поделился комбат в интервью с РЕН ТВ. ВСУ цеплялись за каждое здание, поэтому наступать нужно было непрерывно. После освобождения Марьинки, президент России Владимир Путин лично связался с бойцом. В эфире Первого канала Трошин отметил, что звонок верховного главнокомандующего для него большая честь. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник доложил Путину о полном освобождении Марьинки в Донецкой народной республике. Отличившегося бойца Трошина президент решил повысить сразу до звания майора, передает «Национальная служба новостей».