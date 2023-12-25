25 декабря 2023

Танкист Трошин раскрыл, как ВС РФ брали Марьинку

Танкист Трошин: ВС РФ штурмовали позиции ВСУ в Марьинке до пяти раз в день
© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция парада на 2-ой Новосибирской. Екатеринбург, танкист
Российские войска выбивали ВСУ из каждого здания в Марьинке Фото:

Вооруженные силы РФ для освобождения Марьинки от ВСУ проводили до пяти штурмов каждый день. Об этом рассказал командир танкового батальона, участвовавшего в боях, Александр Трошин.

«Мы выбивали, штурмовали. Штурмом давили каждый день, по пять штурмов в день», — поделился комбат в интервью с РЕН ТВ. ВСУ цеплялись за каждое здание, поэтому наступать нужно было непрерывно.

После освобождения Марьинки, президент России Владимир Путин лично связался с бойцом. В эфире Первого канала Трошин отметил, что звонок верховного главнокомандующего для него большая честь.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник доложил Путину о полном освобождении Марьинки в Донецкой народной республике. Отличившегося бойца Трошина президент решил повысить сразу до звания майора, передает «Национальная служба новостей».

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Вооруженные силы РФ для освобождения Марьинки от ВСУ проводили до пяти штурмов каждый день. Об этом рассказал командир танкового батальона, участвовавшего в боях, Александр Трошин. «Мы выбивали, штурмовали. Штурмом давили каждый день, по пять штурмов в день», — поделился комбат в интервью с РЕН ТВ. ВСУ цеплялись за каждое здание, поэтому наступать нужно было непрерывно. После освобождения Марьинки, президент России Владимир Путин лично связался с бойцом. В эфире Первого канала Трошин отметил, что звонок верховного главнокомандующего для него большая честь. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник доложил Путину о полном освобождении Марьинки в Донецкой народной республике. Отличившегося бойца Трошина президент решил повысить сразу до звания майора, передает «Национальная служба новостей».
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