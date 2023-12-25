25 декабря 2023
24 декабря 2023

В ЯНАО пожарные спасли цех от взрыва газа. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС в здании областной больницы. Курган, мчс, спасатели мчс, учения мчс, областная больница
Из здания цеха пожарные извлекли 39 баллонов с газом Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) днем 25 декабря загорелся цех АО «Уренгойгоравтодор». По информации городского подразделения МЧС, во время тушения пожара спасатели извлекли почти 40 баллонов с газом, тем самым избежав взрыва.

«25 декабря в 13 часов 47 минуты в пожарную часть города Новый Уренгой поступило сообщение о возгорании в цехе АО „Уренгойгоравтодор“. В ходе тушения пожара была ликвидирована угроза взрыва газовых баллонов. Из здания эвакуировали 35 баллонов с кислородом и 4 баллона с пропаном», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Пожарные прибыли на место ЧП через пять минут после вызова. Огонь охватил территорию в 100 квадратных метров. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

Баллоны представляли угрозу взрыва
Баллоны представляли угрозу взрыва

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В Новом Уренгое (ЯНАО) днем 25 декабря загорелся цех АО «Уренгойгоравтодор». По информации городского подразделения МЧС, во время тушения пожара спасатели извлекли почти 40 баллонов с газом, тем самым избежав взрыва. «25 декабря в 13 часов 47 минуты в пожарную часть города Новый Уренгой поступило сообщение о возгорании в цехе АО „Уренгойгоравтодор“. В ходе тушения пожара была ликвидирована угроза взрыва газовых баллонов. Из здания эвакуировали 35 баллонов с кислородом и 4 баллона с пропаном», — сообщается в telegram-канале ведомства. Пожарные прибыли на место ЧП через пять минут после вызова. Огонь охватил территорию в 100 квадратных метров. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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