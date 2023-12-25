В ЯНАО пожарные спасли цех от взрыва газа. Фото

26 декабря 2023 в 01:37 Размер текста - 17 +

Из здания цеха пожарные извлекли 39 баллонов с газом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) днем 25 декабря загорелся цех АО «Уренгойгоравтодор». По информации городского подразделения МЧС, во время тушения пожара спасатели извлекли почти 40 баллонов с газом, тем самым избежав взрыва. «25 декабря в 13 часов 47 минуты в пожарную часть города Новый Уренгой поступило сообщение о возгорании в цехе АО „Уренгойгоравтодор“. В ходе тушения пожара была ликвидирована угроза взрыва газовых баллонов. Из здания эвакуировали 35 баллонов с кислородом и 4 баллона с пропаном», — сообщается в telegram-канале ведомства. Пожарные прибыли на место ЧП через пять минут после вызова. Огонь охватил территорию в 100 квадратных метров. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. Баллоны представляли угрозу взрыва Telegram-канал Новоуренгойского пожарно-спасательного гарнизона, https://t.me/psofpsgpsmhs

В Новом Уренгое (ЯНАО) днем 25 декабря загорелся цех АО «Уренгойгоравтодор». По информации городского подразделения МЧС, во время тушения пожара спасатели извлекли почти 40 баллонов с газом, тем самым избежав взрыва. «25 декабря в 13 часов 47 минуты в пожарную часть города Новый Уренгой поступило сообщение о возгорании в цехе АО „Уренгойгоравтодор“. В ходе тушения пожара была ликвидирована угроза взрыва газовых баллонов. Из здания эвакуировали 35 баллонов с кислородом и 4 баллона с пропаном», — сообщается в telegram-канале ведомства. Пожарные прибыли на место ЧП через пять минут после вызова. Огонь охватил территорию в 100 квадратных метров. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.