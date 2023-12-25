В Новом Уренгое (ЯНАО) днем 25 декабря загорелся цех АО «Уренгойгоравтодор». По информации городского подразделения МЧС, во время тушения пожара спасатели извлекли почти 40 баллонов с газом, тем самым избежав взрыва.
«25 декабря в 13 часов 47 минуты в пожарную часть города Новый Уренгой поступило сообщение о возгорании в цехе АО „Уренгойгоравтодор“. В ходе тушения пожара была ликвидирована угроза взрыва газовых баллонов. Из здания эвакуировали 35 баллонов с кислородом и 4 баллона с пропаном», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Пожарные прибыли на место ЧП через пять минут после вызова. Огонь охватил территорию в 100 квадратных метров. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.
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