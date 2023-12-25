25 декабря 2023

Спикер тюменской гордумы получила новое назначение

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Посещение ВРИО губернатора Александра Моора строительной площадки Doorhan и открытие спортивной площадки в поселке Московский. Тюмень, иванова светлана
Иванова добавила, что в регионе продолжат развивать спорт и расширять его географию Фото:

Спикера думы Тюмени Светлану Иванову назначили новым председателем правления федерации лыжных гонок и биатлона региона. Об этом сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области. Директором региональной федерации стал Иван Курило.

«Светлана Иванова стала новым председателем правления федерации лыжных гонок и биатлона Тюменской области. На эту должность председателя Тюменской городской Думы выбрали во время собрания членов областной федерации», — рассказали в инфоцентре.

Иванова добавила, что в регионе продолжат развивать спорт и расширять его географию. На собрании также утвердили состав и численность организации и обсудили вопрос увеличения лыжных гонщиков и биатлонистов.

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Спикера думы Тюмени Светлану Иванову назначили новым председателем правления федерации лыжных гонок и биатлона региона. Об этом сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области. Директором региональной федерации стал Иван Курило. «Светлана Иванова стала новым председателем правления федерации лыжных гонок и биатлона Тюменской области. На эту должность председателя Тюменской городской Думы выбрали во время собрания членов областной федерации», — рассказали в инфоцентре. Иванова добавила, что в регионе продолжат развивать спорт и расширять его географию. На собрании также утвердили состав и численность организации и обсудили вопрос увеличения лыжных гонщиков и биатлонистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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