Спикер тюменской гордумы получила новое назначение

Спикера думы Тюмени Светлану Иванову назначили новым председателем правления федерации лыжных гонок и биатлона региона. Об этом сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области. Директором региональной федерации стал Иван Курило.
«Светлана Иванова стала новым председателем правления федерации лыжных гонок и биатлона Тюменской области. На эту должность председателя Тюменской городской Думы выбрали во время собрания членов областной федерации», — рассказали в инфоцентре.
Иванова добавила, что в регионе продолжат развивать спорт и расширять его географию. На собрании также утвердили состав и численность организации и обсудили вопрос увеличения лыжных гонщиков и биатлонистов.
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