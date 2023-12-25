В Тобольске наказали поваров детского сада, где отравились дети

В Тобольске (Тюменская область) осудили шеф-повара и повара детского сада, где заболели сальмонеллезом более 50 детей и пять сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Женщинам назначили принудительные работы на 1,3 года и на год.
«Суд назначил бывшему шеф-повару и повару наказание в виде принудительных работ на срок один год три месяца и один год соответственно. Также с осужденных будут удерживаться 5% из заработка в доход государства. Кроме того, суд удовлетворил исковые заявления прокурора о взыскании с образовательной организации компенсации морального вреда в пользу малолетних на общую сумму один миллион 510 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре.
Инцидент в детском саду произошел весной 2022 года. Воспитанников накормили куриным мясом, не прошедшим надлежащую термическую обработку. Детей отправили на карантин из-за вспышки сальмонеллеза. Позднее учреждение временно закрыли и возбудили уголовное дело.
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