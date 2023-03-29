29 марта 2023

В Тюменской области сотрудниц детсада будут судить за отравление детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Областной призывной пункт. Курган, общепит, столовая
Сотрудницы подали детям еду, в которой оказалась сальмонелла Фото:

Двух сотрудниц детского сада в Тобольске (Тюменская область), по вине которых 54 ребенка получили пищу, зараженную сальмонеллой, будут судить за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

«Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жительниц. Они обвиняются по статье об оказании детям услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В апреле 2022 года обвиняемые выдали в группы детского сада пищу, не прошедшую надлежащую термическую обработку, что повлекло заболевание сальмонеллезом 54 воспитанников и пяти сотрудников учреждения», — рассказали URA.RU в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Речь идет о вспышке сальмонеллеза в детском саду при школе №16 им. В. П. Неймышева в Тобольске. После отравления детей прокуратура возбудила уголовное дело, материалы уже переданы в суд. Женщинам грозит до шести лет лишения свободы.

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Двух сотрудниц детского сада в Тобольске (Тюменская область), по вине которых 54 ребенка получили пищу, зараженную сальмонеллой, будут судить за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. «Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жительниц. Они обвиняются по статье об оказании детям услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В апреле 2022 года обвиняемые выдали в группы детского сада пищу, не прошедшую надлежащую термическую обработку, что повлекло заболевание сальмонеллезом 54 воспитанников и пяти сотрудников учреждения», — рассказали URA.RU в пресс-службе областного надзорного ведомства. Речь идет о вспышке сальмонеллеза в детском саду при школе №16 им. В. П. Неймышева в Тобольске. После отравления детей прокуратура возбудила уголовное дело, материалы уже переданы в суд. Женщинам грозит до шести лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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