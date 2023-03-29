В Тюменской области сотрудниц детсада будут судить за отравление детей

30 марта 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

Сотрудницы подали детям еду, в которой оказалась сальмонелла Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Двух сотрудниц детского сада в Тобольске (Тюменская область), по вине которых 54 ребенка получили пищу, зараженную сальмонеллой, будут судить за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. «Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жительниц. Они обвиняются по статье об оказании детям услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В апреле 2022 года обвиняемые выдали в группы детского сада пищу, не прошедшую надлежащую термическую обработку, что повлекло заболевание сальмонеллезом 54 воспитанников и пяти сотрудников учреждения», — рассказали URA.RU в пресс-службе областного надзорного ведомства. Речь идет о вспышке сальмонеллеза в детском саду при школе №16 им. В. П. Неймышева в Тобольске. После отравления детей прокуратура возбудила уголовное дело, материалы уже переданы в суд. Женщинам грозит до шести лет лишения свободы.

Двух сотрудниц детского сада в Тобольске (Тюменская область), по вине которых 54 ребенка получили пищу, зараженную сальмонеллой, будут судить за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. «Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жительниц. Они обвиняются по статье об оказании детям услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В апреле 2022 года обвиняемые выдали в группы детского сада пищу, не прошедшую надлежащую термическую обработку, что повлекло заболевание сальмонеллезом 54 воспитанников и пяти сотрудников учреждения», — рассказали URA.RU в пресс-службе областного надзорного ведомства. Речь идет о вспышке сальмонеллеза в детском саду при школе №16 им. В. П. Неймышева в Тобольске. После отравления детей прокуратура возбудила уголовное дело, материалы уже переданы в суд. Женщинам грозит до шести лет лишения свободы.