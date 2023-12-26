Полковник Матвийчук заподозрил Румынию в помощи с атаками по Крыму

26 декабря 2023 в 17:41 Размер текста - 17 +

У Украины осталось порядка 40 истребителей Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Истребители СУ-24 ВСУ, атаковавшие Феодосию на востоке Крыма, могли прилететь из Румынии. Таким предположением с URA.RU поделился экс-разведчик, бывший офицер спецназа, награжденный орденами Красной Звезды и Республики Сирия, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Сегодня ночью в порту Феодосии прогремел взрыв. Пострадал порт, десантный корабль «Новочеркасск», жилые постройки были повреждены, один человек погиб из-за атаки ВСУ в Феодосии, двое пострадали. Силы ПВО России сбили два самолета СУ-24. Откуда летели самолеты «Эти самолеты, вполне возможно, были переброшены с аэродрома Украины на аэродром, базирующийся в Румынии. Истребители стартуют оттуда. Там есть такой кусочек, где они пересекают границу Румынии и уходят в зону барражирования (патрулирования — прим. ред.) Украины, поэтому мы не видим, что они летят из Румынии», — сообщил Анатолий Матвийчук. По мнению полковника, удар ВСУ был подготовлен разведывательно-диверсионной группой, ведь ракета прилетела в момент, когда корабль находился на стоянке. «Настораживает то, что удар был подготовлен на тот момент, когда „Новочеркасск“ не был на дежурстве, он просто отдыхал. То есть, скорее всего, работала диверсионная группа где-то на берегу, которая дала целеуказание и наводку на этот корабль», — сообщил разведчик. Кроме того, Матвийчук считает, что главная цель удара ВСУ по порту в Феодосии — испортить россиянам новогодние праздники и получить новый пакет помощи от западных стран. «Это операция была подготовлена в преддверии Нового года, и в связи с тем, что Запад перестал делать поставки. Им нужно было показать, что Украина еще жива и что-то может», — отметил эксперт. Кто больше пострадал Несмотря на то, что одна из ракет ВСУ все же достигла цели, корабль «Новочеркасск» будет восстановлен, а уничтожение двух самолетов СУ-24 ПВО Крыма для Украины — очень серьезный удар, считает Академик и заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков. «Это потеря неприятная, но, я думаю, что его восстановят. У ВСУ осталось буквально несколько единиц истребителей. Раньше шесть самолетов пускали по 12 ракет. Сейчас в атаке участвовали три истребителя, два из них сбила наша ПВО, а значит, они смогут только около двух-четырех ракетных залпов себе позволить, — рассказал Сивков. Мысль о том, что самолетов у ВСУ осталось немного, поддерживает и Анатолий Матвейчук. По его подсчетам, Украина все еще имеет на своем балансе порядка 40 истребителей. Какой будет реакция России на удар Атаку на Феодосию стоит считать террористическим актом, считает член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений, полковник Тимур Сыртланов. «После очередной своей террористической вылазки они сидят, заперевшись в подвалах и бункерах вместе с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, в ожидании того, что прилетит. А что именно к ним прилетит, сегодня решит Владимир Путин. Поэтому в самое ближайшее время будет дан симметричный ответ на террористическую атаку со стороны остатков Украины», — высказался Сыртланов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Истребители СУ-24 ВСУ, атаковавшие Феодосию на востоке Крыма, могли прилететь из Румынии. Таким предположением с URA.RU поделился экс-разведчик, бывший офицер спецназа, награжденный орденами Красной Звезды и Республики Сирия, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Сегодня ночью в порту Феодосии прогремел взрыв. Пострадал порт, десантный корабль «Новочеркасск», жилые постройки были повреждены, один человек погиб из-за атаки ВСУ в Феодосии, двое пострадали. Силы ПВО России сбили два самолета СУ-24. «Эти самолеты, вполне возможно, были переброшены с аэродрома Украины на аэродром, базирующийся в Румынии. Истребители стартуют оттуда. Там есть такой кусочек, где они пересекают границу Румынии и уходят в зону барражирования (патрулирования — прим. ред.) Украины, поэтому мы не видим, что они летят из Румынии», — сообщил Анатолий Матвийчук. По мнению полковника, удар ВСУ был подготовлен разведывательно-диверсионной группой, ведь ракета прилетела в момент, когда корабль находился на стоянке. «Настораживает то, что удар был подготовлен на тот момент, когда „Новочеркасск“ не был на дежурстве, он просто отдыхал. То есть, скорее всего, работала диверсионная группа где-то на берегу, которая дала целеуказание и наводку на этот корабль», — сообщил разведчик. Кроме того, Матвийчук считает, что главная цель удара ВСУ по порту в Феодосии — испортить россиянам новогодние праздники и получить новый пакет помощи от западных стран. «Это операция была подготовлена в преддверии Нового года, и в связи с тем, что Запад перестал делать поставки. Им нужно было показать, что Украина еще жива и что-то может», — отметил эксперт. Несмотря на то, что одна из ракет ВСУ все же достигла цели, корабль «Новочеркасск» будет восстановлен, а уничтожение двух самолетов СУ-24 ПВО Крыма для Украины — очень серьезный удар, считает Академик и заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков. «Это потеря неприятная, но, я думаю, что его восстановят. У ВСУ осталось буквально несколько единиц истребителей. Раньше шесть самолетов пускали по 12 ракет. Сейчас в атаке участвовали три истребителя, два из них сбила наша ПВО, а значит, они смогут только около двух-четырех ракетных залпов себе позволить, — рассказал Сивков. Мысль о том, что самолетов у ВСУ осталось немного, поддерживает и Анатолий Матвейчук. По его подсчетам, Украина все еще имеет на своем балансе порядка 40 истребителей. Атаку на Феодосию стоит считать террористическим актом, считает член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений, полковник Тимур Сыртланов. «После очередной своей террористической вылазки они сидят, заперевшись в подвалах и бункерах вместе с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, в ожидании того, что прилетит. А что именно к ним прилетит, сегодня решит Владимир Путин. Поэтому в самое ближайшее время будет дан симметричный ответ на террористическую атаку со стороны остатков Украины», — высказался Сыртланов.