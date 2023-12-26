Близкие майора Трошина, которого отметил Путин, рассказали о детстве героя

26 декабря 2023 в 16:59 Размер текста - 17 +

Александр Трошин с детства был целеустремленным и мечтал стать военным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командир танкового батальона Александр Трошин, которого лично отметил президент России Владимир Путин за огромный вклад при взятии города Марьинка, с детства отличался целеустремленностью и знание того, чем он хочет заняться в будущем. Об это рассказали близкие и знакомые командира. «Сашу знаю давно, с детства, учился в школе, был обыкновенным простым мальчиком: бегал, дрался, доказывал что-то. Но в нем было что-то особенное — его целеустремленность. Он с детства мечтал быть военным», — рассказала учитель школы, где обучался Трошин Тамара Татаринова. Ее слова приводят «Известия». Она также отметила огромную любовь командира танкового батальона к своей матери, которую ощущали даже окружающие со стороны. В свою очередь крестная мама Александр Трошин — Татьяна Егорова рассказала, что будущий танкист с детства брал пример с российского космонавта Юрия Гагарина. Он старался быть таким же волевым и целеустремленным. Еще одна односельчанка рассказала, что Александр в детстве очень любил рисовать. И один из рисунков, который вспомнился женщине — танк ярко-зеленого цвета с красной звездой на башне. Спустя время Александр Трошин стал командиром танкового батальона. Владимир Путин поручил присвоить звание майора Александру Трошину — командиру батальона, участвовавшего во взятии Марьинки. Тот несколько раз спасал собственный экипаж, рискуя своей жизнью. Российский президент планирует созвониться с командиром батальона лично. Российские солдаты ежедневно штурмовали украинские позиции при взятии города, до пяти раз в день, рассказал сам Трошин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Командир танкового батальона Александр Трошин, которого лично отметил президент России Владимир Путин за огромный вклад при взятии города Марьинка, с детства отличался целеустремленностью и знание того, чем он хочет заняться в будущем. Об это рассказали близкие и знакомые командира. «Сашу знаю давно, с детства, учился в школе, был обыкновенным простым мальчиком: бегал, дрался, доказывал что-то. Но в нем было что-то особенное — его целеустремленность. Он с детства мечтал быть военным», — рассказала учитель школы, где обучался Трошин Тамара Татаринова. Ее слова приводят «Известия». Она также отметила огромную любовь командира танкового батальона к своей матери, которую ощущали даже окружающие со стороны. В свою очередь крестная мама Александр Трошин — Татьяна Егорова рассказала, что будущий танкист с детства брал пример с российского космонавта Юрия Гагарина. Он старался быть таким же волевым и целеустремленным. Еще одна односельчанка рассказала, что Александр в детстве очень любил рисовать. И один из рисунков, который вспомнился женщине — танк ярко-зеленого цвета с красной звездой на башне. Спустя время Александр Трошин стал командиром танкового батальона. Владимир Путин поручил присвоить звание майора Александру Трошину — командиру батальона, участвовавшего во взятии Марьинки. Тот несколько раз спасал собственный экипаж, рискуя своей жизнью. Российский президент планирует созвониться с командиром батальона лично. Российские солдаты ежедневно штурмовали украинские позиции при взятии города, до пяти раз в день, рассказал сам Трошин.