Тюменцам расскажут, почему в новогодних фильмах популярны герои-алкоголики

В Тюмени пройдет лекция про новогодние фильмы

26 декабря 2023 в 17:57 Размер текста - 17 +

По утверждению автора, лекция пройдет в формате «синема-эксгибиционизма» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Тюменцам на лекции «Новогодняя философия» расскажут, почему рождественские фильмы так популярны, а зрителям нравятся герои, у которых проблемы с алкоголем. Как пояснила URA.RU лектор Елизавета Фетисова, она также хотела бы разобрать философию героев новогодних фильмов. «Глобально мне бы хотелось найти ответы на вопросы о том, каких философских традиций придерживаются герои советского кинематографа? Почему мы любим рождественское кино и героев-алкоголиков?» — рассказала URA.RU автор лекции и философ Елизавета Фетисова. На лекции тюменцы также узнают, почему Гринч ненавидит Рождество и действительно ли герой фильма «Один дома» находится в одиночестве. По утверждению автора, лекция пройдет в формате «синема-эксгибиционизма».

Тюменцам на лекции «Новогодняя философия» расскажут, почему рождественские фильмы так популярны, а зрителям нравятся герои, у которых проблемы с алкоголем. Как пояснила URA.RU лектор Елизавета Фетисова, она также хотела бы разобрать философию героев новогодних фильмов. «Глобально мне бы хотелось найти ответы на вопросы о том, каких философских традиций придерживаются герои советского кинематографа? Почему мы любим рождественское кино и героев-алкоголиков?» — рассказала URA.RU автор лекции и философ Елизавета Фетисова. На лекции тюменцы также узнают, почему Гринч ненавидит Рождество и действительно ли герой фильма «Один дома» находится в одиночестве. По утверждению автора, лекция пройдет в формате «синема-эксгибиционизма».