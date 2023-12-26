Тюменцам расскажут, почему в новогодних фильмах популярны герои-алкоголики

В Тюмени пройдет лекция про новогодние фильмы
© Служба новостей «URA.RU»
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Краеведческий музей "Дом Мешкова". Пермь, ретро телевизор, ламповый телевизор, ретро интерьер
По утверждению автора, лекция пройдет в формате «синема-эксгибиционизма» Фото:

Тюменцам на лекции «Новогодняя философия» расскажут, почему рождественские фильмы так популярны, а зрителям нравятся герои, у которых проблемы с алкоголем. Как пояснила URA.RU лектор Елизавета Фетисова, она также хотела бы разобрать философию героев новогодних фильмов.

«Глобально мне бы хотелось найти ответы на вопросы о том, каких философских традиций придерживаются герои советского кинематографа? Почему мы любим рождественское кино и героев-алкоголиков?» — рассказала URA.RU автор лекции и философ Елизавета Фетисова.

На лекции тюменцы также узнают, почему Гринч ненавидит Рождество и действительно ли герой фильма «Один дома» находится в одиночестве. По утверждению автора, лекция пройдет в формате «синема-эксгибиционизма».

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Тюменцам на лекции «Новогодняя философия» расскажут, почему рождественские фильмы так популярны, а зрителям нравятся герои, у которых проблемы с алкоголем. Как пояснила URA.RU лектор Елизавета Фетисова, она также хотела бы разобрать философию героев новогодних фильмов. «Глобально мне бы хотелось найти ответы на вопросы о том, каких философских традиций придерживаются герои советского кинематографа? Почему мы любим рождественское кино и героев-алкоголиков?» — рассказала URA.RU автор лекции и философ Елизавета Фетисова. На лекции тюменцы также узнают, почему Гринч ненавидит Рождество и действительно ли герой фильма «Один дома» находится в одиночестве. По утверждению автора, лекция пройдет в формате «синема-эксгибиционизма».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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