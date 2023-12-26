Глава СПЧ Фадеев высказался против полного запрета абортов

26 декабря 2023 в 19:39 Размер текста - 17 +

Глава СПЧ Валерий Фадеев подчеркнул, что запрет абортов не решит проблемы с рождаемостью в стране Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Владимире Путине Валерий Фадеев высказался против введения полного запрета на аборты в стране. Он подчеркнул, что это не решит демографическую проблему. «Я не верю, что даже полный запрет абортов приведет к повышению рождаемости — не приведет. <…> Запреты — это ошибочное решение», — подчеркнул Валерий Фадеев. Его слова передает СПЧ в своем telegram-канале. Он отметил, что вместо того, чтобы запрещать что-то, следует поискать другие способы решения проблемы. Он назвал «популизмом» попытки запретить женщинам совершать аборты. При этом сам глава совета обозначил, что считает аборты нехорошим поступком. На протяжении нескольких месяцев власти пытаются решить демографическую проблему в стране. На правительственном уровне совершаются попытки принудительно сократить количество абортов. Например, депутаты законодательного собрания Нижегородской области внесли в Госдуму законопроект, запрещающий частным клиникам проводить аборты. Большинство россияне выступают против запрета на искусственное прерывание беременности. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что в этом вопросе нужно действовать аккуратно, передает РАПСИ.

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Владимире Путине Валерий Фадеев высказался против введения полного запрета на аборты в стране. Он подчеркнул, что это не решит демографическую проблему. «Я не верю, что даже полный запрет абортов приведет к повышению рождаемости — не приведет. <…> Запреты — это ошибочное решение», — подчеркнул Валерий Фадеев. Его слова передает СПЧ в своем telegram-канале. Он отметил, что вместо того, чтобы запрещать что-то, следует поискать другие способы решения проблемы. Он назвал «популизмом» попытки запретить женщинам совершать аборты. При этом сам глава совета обозначил, что считает аборты нехорошим поступком. На протяжении нескольких месяцев власти пытаются решить демографическую проблему в стране. На правительственном уровне совершаются попытки принудительно сократить количество абортов. Например, депутаты законодательного собрания Нижегородской области внесли в Госдуму законопроект, запрещающий частным клиникам проводить аборты. Большинство россияне выступают против запрета на искусственное прерывание беременности. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что в этом вопросе нужно действовать аккуратно, передает РАПСИ.