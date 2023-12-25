ЯНАО занял первую строчку в антирейтинге по производству яиц

В ЯНАО производство куриного мяса и яиц находится на последнем месте в России. Указанные продукты в округе предоставляют семь региональных компаний, следует из результатов исследования проекта «Контур. Фокус».
«Авторы исследования выдели несколько регионов [России], где производством птицы и яиц занимаются единичные компании. пятую строчку с самым маленьким производством птицы и яиц занимает ЯНАО, где работает семь компаний такого профиля», — приводит данные исследования «Контур. Фокус» telegram-канал «Сельхоз и агропром».
Климатические условия в округе не позволяют развивать эту сферу. Власти округа делают упор на добыче рыбы и заготовке оленины. На фоне подорожания яиц в округе и в целом по стране, лидер окружных коммунистов Елена Кукушкина обратила внимание на вопрос производственной безопасности Ямала.
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