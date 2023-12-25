25 декабря 2023

ЯНАО занял первую строчку в антирейтинге по производству яиц

Производство куриных яиц в ЯНАО находится на последнем месте в стране
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Яица. Тюмень , яица
Собственное производство куриных яиц в ЯНАО находится на последнем месте в России Фото:
новость из сюжета
В России взлетели цены на куриные яйца

В ЯНАО производство куриного мяса и яиц находится на последнем месте в России. Указанные продукты в округе предоставляют семь региональных компаний, следует из результатов исследования проекта «Контур. Фокус».

«Авторы исследования выдели несколько регионов [России], где производством птицы и яиц занимаются единичные компании. пятую строчку с самым маленьким производством птицы и яиц занимает ЯНАО, где работает семь компаний такого профиля», — приводит данные исследования «Контур. Фокус» telegram-канал «Сельхоз и агропром».

Климатические условия в округе не позволяют развивать эту сферу. Власти округа делают упор на добыче рыбы и заготовке оленины. На фоне подорожания яиц в округе и в целом по стране, лидер окружных коммунистов Елена Кукушкина обратила внимание на вопрос производственной безопасности Ямала.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО производство куриного мяса и яиц находится на последнем месте в России. Указанные продукты в округе предоставляют семь региональных компаний, следует из результатов исследования проекта «Контур. Фокус». «Авторы исследования выдели несколько регионов [России], где производством птицы и яиц занимаются единичные компании. пятую строчку с самым маленьким производством птицы и яиц занимает ЯНАО, где работает семь компаний такого профиля», — приводит данные исследования «Контур. Фокус» telegram-канал «Сельхоз и агропром». Климатические условия в округе не позволяют развивать эту сферу. Власти округа делают упор на добыче рыбы и заготовке оленины. На фоне подорожания яиц в округе и в целом по стране, лидер окружных коммунистов Елена Кукушкина обратила внимание на вопрос производственной безопасности Ямала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...