В Салехарде построят и отремонтируют 18 км дорог

Власти Салехарда обновят 18 км дорог Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В 2024 году в Салехарде (ЯНАО) будет построено и отремонтировано более 18 километров дорог. Об этом сообщили в мэрии города.

«В следующем году в Салехарде будет построено и отремонтировано свыше 18 км дорог», — написано в telegram-канале ведомства. Такие планы власти строят на будущий год.

Ремонт улично-дорожной сети будет происходить на: проездах микрорайона Теремки, улицах Горького, Сенькина, Гоголя, Лесозаводская и других. В этом году в Салехарде было отремонтировано почти шесть км дорог.

Власти ЯНАО выделят сто миллионов рублей дополнительной субсидии «Центру развития туризма на Полярном Урале». Деньги будут направлены на содержание автомобильной дороги «Станция-Обская — км.193».