В Салехарде построят и отремонтируют 18 км дорог

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Ямы на дороге по улице 2-я Часовая. Курган, разбитая дорога, плохая дорога, выбоины в асфальте, ямы в асфальте, бездорожье, улица 2-ая часовая, выбоины
Власти Салехарда обновят 18 км дорог Фото:

В 2024 году в Салехарде (ЯНАО) будет построено и отремонтировано более 18 километров дорог. Об этом сообщили в мэрии города.

«В следующем году в Салехарде будет построено и отремонтировано свыше 18 км дорог», — написано в telegram-канале ведомства. Такие планы власти строят на будущий год.

Ремонт улично-дорожной сети будет происходить на: проездах микрорайона Теремки, улицах Горького, Сенькина, Гоголя, Лесозаводская и других. В этом году в Салехарде было отремонтировано почти шесть км дорог.

Власти ЯНАО выделят сто миллионов рублей дополнительной субсидии «Центру развития туризма на Полярном Урале». Деньги будут направлены на содержание автомобильной дороги «Станция-Обская — км.193».

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В 2024 году в Салехарде (ЯНАО) будет построено и отремонтировано более 18 километров дорог. Об этом сообщили в мэрии города. «В следующем году в Салехарде будет построено и отремонтировано свыше 18 км дорог», — написано в telegram-канале ведомства. Такие планы власти строят на будущий год. Ремонт улично-дорожной сети будет происходить на: проездах микрорайона Теремки, улицах Горького, Сенькина, Гоголя, Лесозаводская и других. В этом году в Салехарде было отремонтировано почти шесть км дорог. Власти ЯНАО выделят сто миллионов рублей дополнительной субсидии «Центру развития туризма на Полярном Урале». Деньги будут направлены на содержание автомобильной дороги «Станция-Обская — км.193».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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