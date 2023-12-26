В Кургане установят барельеф легендарному генералу Усманову

В Кургане планируют установить барельеф генерал-майору Владимиру Усманову. Памятный знак хотят расположить на фасаде дома, в котором он жил. Об этом сообщается на сайте администрации Кургана.
«Члены совместного заседания проголосовали за проект решения об установлении памятного знака генерал—майору, Почетному гражданину области Владимиру Усманову. Барельеф знаменитому общественному деятелю предлагается расположить на фасаде многоквартирного дома, в котором он проживал», — говорится на сайте мэрии.
Ранее URA.RU писало, что генералу-майору Владимиру Усманову было посмертно присвоено звание «Почетный гражданин Курганской области» за большой вклад патриотическое воспитание подрастающих поколений. Также имя Усманова было присвоено губернаторской кадетской школе-интернату из Куртамыша.
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