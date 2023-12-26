В ЯНАО закрыли участок зимней дороги

Участок зимней дороги Лабытнанги-Катравож закрыли

27 декабря 2023 в 10:36 Размер текста - 17 +

Из-за погодных условий зимник Лабытнанги-Катравож был закрыт Фото: Александр Елизаров © URA.RU Зимняя дорога на участке Лабытнанги — Катравож (ЯНАО) закрыта в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «Закрыто движение по участку Лабытнанги — Катравож зимника Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. Это связано с неблагоприятными погодными условиями», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказало о введении ограничения по грузоподъемности на переправе Салехард-Лабытнанги (ЯНАО). Запрет на движение действует на транспортные средства общей массой больше 10 тонн.

Зимняя дорога на участке Лабытнанги — Катравож (ЯНАО) закрыта в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «Закрыто движение по участку Лабытнанги — Катравож зимника Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. Это связано с неблагоприятными погодными условиями», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказало о введении ограничения по грузоподъемности на переправе Салехард-Лабытнанги (ЯНАО). Запрет на движение действует на транспортные средства общей массой больше 10 тонн.