26 декабря 2023

В ЯНАО закрыли участок зимней дороги

Участок зимней дороги Лабытнанги-Катравож закрыли
© Служба новостей «URA.RU»
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Стрежевская переправа. Излучинск, дорожные знаки, объезд, зима, стоп
Из-за погодных условий зимник Лабытнанги-Катравож был закрыт Фото:

Зимняя дорога на участке Лабытнанги — Катравож (ЯНАО) закрыта в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«Закрыто движение по участку Лабытнанги — Катравож зимника Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. Это связано с неблагоприятными погодными условиями», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказало о введении ограничения по грузоподъемности на переправе Салехард-Лабытнанги (ЯНАО). Запрет на движение действует на транспортные средства общей массой больше 10 тонн.

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Зимняя дорога на участке Лабытнанги — Катравож (ЯНАО) закрыта в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «Закрыто движение по участку Лабытнанги — Катравож зимника Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. Это связано с неблагоприятными погодными условиями», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказало о введении ограничения по грузоподъемности на переправе Салехард-Лабытнанги (ЯНАО). Запрет на движение действует на транспортные средства общей массой больше 10 тонн.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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