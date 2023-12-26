26 декабря 2023

Сотрудники военкомата передали в СУ СК материалы на 35 курганцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганские следователи получили 35 дел из военкомата
Курганские следователи получили 35 дел из военкомата Фото:

Сотрудники курганского военкомата передали следователям материалы о нарушении воинского учета в отношении 35 курганцев. Нарушения закона были найдены в ходе совместных проверок с полицией. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с пресс-конференции, посвященной призыву.

«35 материалов нами переданы в следственный комитет», — сообщил начальник по призыву граждан на военную службу Алексей Белокур. Сотрудники следкома проверят, на каком основании граждане не встали на воинский учет.

Проверки проводит совместная комиссия УМВД, следственного управления и военкомата области. В 2023 году силовики провели 10 проверок по поиску нарушителей. Дела в отношении 35 курганцев передали следователям для возможного возбуждения уголовных дел.

Ранее URA.RU сообщало, что 2000 курганцев отправились весной и осенью на военную службу. Всего в военкомат вызывали 7000 человек. Временно негодными по состоянию здоровья признаны 100 курганцев. Еще около 100 человек пытались уклониться от призыва.

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Сотрудники курганского военкомата передали следователям материалы о нарушении воинского учета в отношении 35 курганцев. Нарушения закона были найдены в ходе совместных проверок с полицией. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с пресс-конференции, посвященной призыву. «35 материалов нами переданы в следственный комитет», — сообщил начальник по призыву граждан на военную службу Алексей Белокур. Сотрудники следкома проверят, на каком основании граждане не встали на воинский учет. Проверки проводит совместная комиссия УМВД, следственного управления и военкомата области. В 2023 году силовики провели 10 проверок по поиску нарушителей. Дела в отношении 35 курганцев передали следователям для возможного возбуждения уголовных дел. Ранее URA.RU сообщало, что 2000 курганцев отправились весной и осенью на военную службу. Всего в военкомат вызывали 7000 человек. Временно негодными по состоянию здоровья признаны 100 курганцев. Еще около 100 человек пытались уклониться от призыва.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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