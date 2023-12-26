Новый первый зам Шумкова завел аккаунты в соцсетях

Аккаунты в соцсетях завел и. о. первого замгубернатора Андрей Алексеев
И.о. первого замгубернатора Курганской области Андрей Алексеев завел рабочие аккаунты в соцсети «ВКонтакте» и мессенджере Telegram. Данная информация размещена в его telegram-канале.
Первые посты чиновник опубликовал 27 декабря. «Здесь я буду рассказывать вам о новых проектах и решениях, итогах встреч и поездок, результатах работы и о людях, которые живут и трудятся на благо Курганской области, помогают активно развивать регион в различных сферах», — написал Алексеев.
Андрея Алексеева назначили на новую должность 7 декабря. В середине декабря он переехал из Москвы, где работал ранее, в Курган.
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