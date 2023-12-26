26 декабря 2023

Новый первый зам Шумкова завел аккаунты в соцсетях

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, депутат, телефон, чиновник
Аккаунты в соцсетях завел и. о. первого замгубернатора Андрей Алексеев Фото:

И.о. первого замгубернатора Курганской области Андрей Алексеев завел рабочие аккаунты в соцсети «ВКонтакте» и мессенджере Telegram. Данная информация размещена в его telegram-канале.

Первые посты чиновник опубликовал 27 декабря. «Здесь я буду рассказывать вам о новых проектах и решениях, итогах встреч и поездок, результатах работы и о людях, которые живут и трудятся на благо Курганской области, помогают активно развивать регион в различных сферах», — написал Алексеев.

Андрея Алексеева назначили на новую должность 7 декабря. В середине декабря он переехал из Москвы, где работал ранее, в Курган.

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И.о. первого замгубернатора Курганской области Андрей Алексеев завел рабочие аккаунты в соцсети «ВКонтакте» и мессенджере Telegram. Данная информация размещена в его telegram-канале. Первые посты чиновник опубликовал 27 декабря. «Здесь я буду рассказывать вам о новых проектах и решениях, итогах встреч и поездок, результатах работы и о людях, которые живут и трудятся на благо Курганской области, помогают активно развивать регион в различных сферах», — написал Алексеев. Андрея Алексеева назначили на новую должность 7 декабря. В середине декабря он переехал из Москвы, где работал ранее, в Курган.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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