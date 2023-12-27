В Кургане впервые приняли бюджет без главы города

Городская дума приняла бюджет на 2024 год без участия действующего мэра Елены Ситниковой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты курганской городской думы в первый раз приняли бюджет на следующий год без участия главы города. Вместо мэра Елены Ситниковой на заседании присутствовала ее заместитель, директор департамента социальной политики Юлия Гурьянова. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на заседании, а также депутат гордумы Иван Камшилов.

«Замглавы Юлия Гурьянова была на заседании, бюджет на следующий год приняли без мэра», — передает корреспондент. Также о том, что дума принимала бюджет в присутствии Гурьяновой, вместо главы муниципалитета на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пишет депутат гордумы Иван Камшилов. «Гордума впервые приняла бюджет без участия главы города Кургана. С Новым годом депутатов поздравила замглавы, директор департамента соцполитики Гурьянова!», — пишет Камшилов.

Бюджет на 2024, 2025 и 2026 годы ранее прошел публичные слушания, на которые жителей приглашала глава города. Ранее URA.RU писало, что силовики задержали Елену Ситникову. Ее обвиняют в халатности. Также мэру запретили общаться со свидетелями по уголовному делу, другими обвиняемыми и их защитниками.