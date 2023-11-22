Самолет пермских артистов дважды приземлялся в Екатеринбурге вместо Перми. Фото

22 ноября 2023 в 12:21 Размер текста - 17 +

В Кольцово снега минувшей ночью было мало (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Труппа Коми-Пермяцкого национального драматического театра столкнулась с проблемами при возвращении с московских гастролей. Из-за снегопада самолет не смог приземлиться в Перми и сел в Екатеринбурге. Как рассказали в театре, второй рейс также не приняли в пермском аэропорту. «21 ноября из-за сложных погодных условий самолет сел на аэродроме в Екатеринбурге. В ночь с 21 на 22 ноября мы снова вылетели в Пермь, но покружив над городом, самолет вернулся обратно в Екатеринбург — посадка в Большом Савино была запрещена», — сообщается на странице театра в соцсети «ВКонтакте». Вернуться в Пермь артисты смогли только около 11:30 22 ноября. Теперь им предстоит путь на автобусе по заснеженной трассе до Кудымкара. Как ранее рассказывало URA.RU, Пермский край 21 ноября накрыло мощным снегопадом. Аэропорт не смог принять ряд рейсов, власти закрыли для грузовиков участки федеральных и региональных трасс. Возобновление осадков синоптики обещают к вечеру 22 ноября. Коротать время в Кольцово артистам пришлось на полу Коми-Пермяцкий национальный драматический театр в ВК https://vk.com/teatrkpo

Труппа Коми-Пермяцкого национального драматического театра столкнулась с проблемами при возвращении с московских гастролей. Из-за снегопада самолет не смог приземлиться в Перми и сел в Екатеринбурге. Как рассказали в театре, второй рейс также не приняли в пермском аэропорту. «21 ноября из-за сложных погодных условий самолет сел на аэродроме в Екатеринбурге. В ночь с 21 на 22 ноября мы снова вылетели в Пермь, но покружив над городом, самолет вернулся обратно в Екатеринбург — посадка в Большом Савино была запрещена», — сообщается на странице театра в соцсети «ВКонтакте». Вернуться в Пермь артисты смогли только около 11:30 22 ноября. Теперь им предстоит путь на автобусе по заснеженной трассе до Кудымкара. Как ранее рассказывало URA.RU, Пермский край 21 ноября накрыло мощным снегопадом. Аэропорт не смог принять ряд рейсов, власти закрыли для грузовиков участки федеральных и региональных трасс. Возобновление осадков синоптики обещают к вечеру 22 ноября.