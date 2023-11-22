Самолет пермских артистов дважды приземлялся в Екатеринбурге вместо Перми. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, самолет, рабочий аэропорта
В Кольцово снега минувшей ночью было мало (архивное фото) Фото:

Труппа Коми-Пермяцкого национального драматического театра столкнулась с проблемами при возвращении с московских гастролей. Из-за снегопада самолет не смог приземлиться в Перми и сел в Екатеринбурге. Как рассказали в театре, второй рейс также не приняли в пермском аэропорту.

«21 ноября из-за сложных погодных условий самолет сел на аэродроме в Екатеринбурге. В ночь с 21 на 22 ноября мы снова вылетели в Пермь, но покружив над городом, самолет вернулся обратно в Екатеринбург — посадка в Большом Савино была запрещена», — сообщается на странице театра в соцсети «ВКонтакте».

Вернуться в Пермь артисты смогли только около 11:30 22 ноября. Теперь им предстоит путь на автобусе по заснеженной трассе до Кудымкара. Как ранее рассказывало URA.RU, Пермский край 21 ноября накрыло мощным снегопадом. Аэропорт не смог принять ряд рейсов, власти закрыли для грузовиков участки федеральных и региональных трасс. Возобновление осадков синоптики обещают к вечеру 22 ноября.

Коротать время в Кольцово артистам пришлось на полу
Коротать время в Кольцово артистам пришлось на полу

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Труппа Коми-Пермяцкого национального драматического театра столкнулась с проблемами при возвращении с московских гастролей. Из-за снегопада самолет не смог приземлиться в Перми и сел в Екатеринбурге. Как рассказали в театре, второй рейс также не приняли в пермском аэропорту. «21 ноября из-за сложных погодных условий самолет сел на аэродроме в Екатеринбурге. В ночь с 21 на 22 ноября мы снова вылетели в Пермь, но покружив над городом, самолет вернулся обратно в Екатеринбург — посадка в Большом Савино была запрещена», — сообщается на странице театра в соцсети «ВКонтакте». Вернуться в Пермь артисты смогли только около 11:30 22 ноября. Теперь им предстоит путь на автобусе по заснеженной трассе до Кудымкара. Как ранее рассказывало URA.RU, Пермский край 21 ноября накрыло мощным снегопадом. Аэропорт не смог принять ряд рейсов, власти закрыли для грузовиков участки федеральных и региональных трасс. Возобновление осадков синоптики обещают к вечеру 22 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...