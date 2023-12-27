В Госдуме ждут реакцию Минкульта на бегство главы «Ленфильма» из России

Депутат Госдумы Журова ждет реакцию Минкульта на бегство главы «Ленфильма» из РФ

27 декабря 2023 в 19:02 Размер текста - 17 +

Точное местонахождение Федора Щербакова все еще не известно Фото: Донат Сорокин/ТАСС Минкульт России должен отреагировать на отъезд гендиректора «Ленфильма» Федора Щербакова. Такое мнение в беседе с URA.RU высказала депутат Госдумы от Ленинградской области, олимпийская чемпионка Светлана Журова. «Когда такую должность человек занимает, нужно объяснять, как он мог уехать на полтора месяца и пропасть. Директор „Ленфильма“ — должность серьезная. У него же, на сколько я понимаю, и финансовая, и юридическая ответственности есть. Может, его уже разыскивать надо? Я так понимаю, что Минкульт к этому точно имеет отношение, а потому решение принимать необходимо», — прокомментировала Журова в беседе с URA.RU. Ранее Союз кинематографистов Санкт-Петербурга также потребовал от совета директоров киностудии (в него, в том числе, входят представители Минкульта и Росимущества) объяснить, где находится Щербаков. Получить комментарий у самого гендиректора «Ленфильма» не удалось, он не ответил на звонок. Также не удалось дозвониться до Минкульта и Росимущества, запросы по этой теме ведомства пока оставили без ответа. Ранее источники URA.RU озвучили версию, что Щербаков мог уехать в Турцию после того, как возбудили дело за вымогательство у топ-менеджера «Ростеха», был задержан пиарщик Антон Сафонов. С последним у Щербакова были общие проекты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минкульт России должен отреагировать на отъезд гендиректора «Ленфильма» Федора Щербакова. Такое мнение в беседе с URA.RU высказала депутат Госдумы от Ленинградской области, олимпийская чемпионка Светлана Журова. «Когда такую должность человек занимает, нужно объяснять, как он мог уехать на полтора месяца и пропасть. Директор „Ленфильма“ — должность серьезная. У него же, на сколько я понимаю, и финансовая, и юридическая ответственности есть. Может, его уже разыскивать надо? Я так понимаю, что Минкульт к этому точно имеет отношение, а потому решение принимать необходимо», — прокомментировала Журова в беседе с URA.RU. Ранее Союз кинематографистов Санкт-Петербурга также потребовал от совета директоров киностудии (в него, в том числе, входят представители Минкульта и Росимущества) объяснить, где находится Щербаков. Получить комментарий у самого гендиректора «Ленфильма» не удалось, он не ответил на звонок. Также не удалось дозвониться до Минкульта и Росимущества, запросы по этой теме ведомства пока оставили без ответа. Ранее источники URA.RU озвучили версию, что Щербаков мог уехать в Турцию после того, как возбудили дело за вымогательство у топ-менеджера «Ростеха», был задержан пиарщик Антон Сафонов. С последним у Щербакова были общие проекты.