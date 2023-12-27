Спецоперация на Украине завершится весной или летом 2024 года, и все условия для этого уже существуют. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«Спецоперация закончится где-то в конце весны — в начале лета, потому как сам являюсь военным… могу сказать из того, что я понимаю в этом всем происходящем», — передает слова Балицкого РИА Новости. Он добавил, что потенциал и возможности украинской армии снижаются, у нее возникают проблемы, такие как недостаток боеприпасов и неподготовленность личного состава.
Националистические батальоны Украины, которые ранее были эффективны, теперь утратили свое значение. В армии преобладают либо пожилые люди, не готовые к активным боевым действиям, либо неопытные молодые рекруты. Существуют также серьезные проблемы с разнокалиберным вооружением и несовместимостью различных видов оружия. Неопытность солдат в использовании техники привела к большим потерям, заключил Балицкий.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что специальная военная операция на Украине будет продолжаться до полного уничтожения действующей украинской власти и освобождения исконно русских территорий. Бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI6 Алистер Крук спрогнозировал, что СВО может завершиться этой зимой, если США прекратят оказание помощи Киеву, передает
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