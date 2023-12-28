Жители ХМАО массово едут на горячие источники в Тюмень на Новый год

У жителей Ханты-Мансийского автономного округа стал популярен отдых в Тюмени на новогодних праздниках. Югорчане активно едут туда на горячие источники. Ситуацию URA.RU обсудило с руководителем турагентства Soloway Еленой Соловьевой.
«Тюмень популярна сейчас. Но летят и во все наши крупные города. Это Екатеринбург, Казань, Сочи. Конечно, большая часть едет самостоятельно. По России чаще люди просто сами бронируют себе места, покупают билеты и снимают квартиры», — поясняет журналисту агентства Соловьева.
По словам эксперта, через турагентства югорчане чаще интересуются отдыхом за рубежом. Среди заграничных направлений у жителей ХМАО особым спросом пользуются азиатские курорты. Самым популярным сейчас остается Таиланд.
Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО подскочил спрос на отдых во Вьетнаме. Тогда в турагентстве «Семь чудес» поясняли, что югорчане выбирают это туристическое направление из-за более низких цен по сравнению с другими азиатскими курортами.
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