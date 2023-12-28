Жители ХМАО массово едут на горячие источники в Тюмень на Новый год

© Служба новостей «URA.RU»
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Термальные источники. Тюмень, источник, горячий источник, плавание, минеральный источник, бассейн, термальный источник
У югорчан стал популярен отдых в Тюмени на новогодних праздниках Фото:

У жителей Ханты-Мансийского автономного округа стал популярен отдых в Тюмени на новогодних праздниках. Югорчане активно едут туда на горячие источники. Ситуацию URA.RU обсудило с руководителем турагентства Soloway Еленой Соловьевой.

«Тюмень популярна сейчас. Но летят и во все наши крупные города. Это Екатеринбург, Казань, Сочи. Конечно, большая часть едет самостоятельно. По России чаще люди просто сами бронируют себе места, покупают билеты и снимают квартиры», — поясняет журналисту агентства Соловьева.

По словам эксперта, через турагентства югорчане чаще интересуются отдыхом за рубежом. Среди заграничных направлений у жителей ХМАО особым спросом пользуются азиатские курорты. Самым популярным сейчас остается Таиланд.

Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО подскочил спрос на отдых во Вьетнаме. Тогда в турагентстве «Семь чудес» поясняли, что югорчане выбирают это туристическое направление из-за более низких цен по сравнению с другими азиатскими курортами.

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У жителей Ханты-Мансийского автономного округа стал популярен отдых в Тюмени на новогодних праздниках. Югорчане активно едут туда на горячие источники. Ситуацию URA.RU обсудило с руководителем турагентства Soloway Еленой Соловьевой. «Тюмень популярна сейчас. Но летят и во все наши крупные города. Это Екатеринбург, Казань, Сочи. Конечно, большая часть едет самостоятельно. По России чаще люди просто сами бронируют себе места, покупают билеты и снимают квартиры», — поясняет журналисту агентства Соловьева. По словам эксперта, через турагентства югорчане чаще интересуются отдыхом за рубежом. Среди заграничных направлений у жителей ХМАО особым спросом пользуются азиатские курорты. Самым популярным сейчас остается Таиланд. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО подскочил спрос на отдых во Вьетнаме. Тогда в турагентстве «Семь чудес» поясняли, что югорчане выбирают это туристическое направление из-за более низких цен по сравнению с другими азиатскими курортами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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