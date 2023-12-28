Юлия Чичерина провела альтернативу «голой вечеринке» Ивлеевой. Видео

28 декабря 2023 в 11:44 Размер текста - 17 +

Чичерина выступила в зоне спецоперации Фото: Александр Мамаев © URA.RU Рок-певица из Екатеринбурга Юлия Чичерина дала концерт перед бойцами СВО. Она спела «Мой рок-н-ролл», которую обычно исполняет с группой «Би-2» (солист Егор Бортник внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Видео с выступлением стало ответом на «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой. «А у нас камуфляжная вечеринка, все по форме, без дольчегабана и голой лошади из домадва. Одевайтесь по сезону и не путайте дверей (сохранена авторская пунктуация и орфография — прим. URA.RU)», — написала певица в свое telegram-канале. Блогер Анастасия Ивлеева устроила «голую вечеринку» 20 и 21 декабря в московском клубе Mutabor. Ее посетили десятки российских звезд, после чего у них и организатора начались проблемы с контрактами. Среди гостей засветился рэпер Vacio из Екатеринбурга, который пришел в одном носке на половом органе. Его арестовали на 15 суток, а ФНС, по сообщению СМИ, организовала проверку в отношении Ивлеевой по делу о неуплате налогов. Блогеру грозит до пяти лет тюрьмы. По мнению адвоката Андрея Алешкина, из Ивлеевой сделали козла отпущения. Подробнее об этой теме — в материале URA.RU.

Рок-певица из Екатеринбурга Юлия Чичерина дала концерт перед бойцами СВО. Она спела «Мой рок-н-ролл», которую обычно исполняет с группой «Би-2» (солист Егор Бортник внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Видео с выступлением стало ответом на «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой. «А у нас камуфляжная вечеринка, все по форме, без дольчегабана и голой лошади из домадва. Одевайтесь по сезону и не путайте дверей (сохранена авторская пунктуация и орфография — прим. URA.RU)», — написала певица в свое telegram-канале. Блогер Анастасия Ивлеева устроила «голую вечеринку» 20 и 21 декабря в московском клубе Mutabor. Ее посетили десятки российских звезд, после чего у них и организатора начались проблемы с контрактами. Среди гостей засветился рэпер Vacio из Екатеринбурга, который пришел в одном носке на половом органе. Его арестовали на 15 суток, а ФНС, по сообщению СМИ, организовала проверку в отношении Ивлеевой по делу о неуплате налогов. Блогеру грозит до пяти лет тюрьмы. По мнению адвоката Андрея Алешкина, из Ивлеевой сделали козла отпущения. Подробнее об этой теме — в материале URA.RU.