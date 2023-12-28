Прилепин: вице-президент МТС Игорь Мишин был на «голой вечеринке»

28 декабря 2023 в 12:44 Размер текста - 17 +

Медиаменеджер долгое время работал в Екатеринбурге, а потом уехал в Москву Фото: Александра Игнатюк © URA.RU новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Среди гостей нашумевшей вечеринки, которую устроила блогер Анастасия Ивлеева, был вице-президент МТС, основатель «Четвертого канала» (Екатеринбург) Игорь Мишин, утверждает писатель Захар Прилепин. По его сведениям, компания МТС была спонсором мероприятия. «МТС прекратил сотрудничество с Ивлеевой, но говорят что сама компания эту голую вечеринку и замутила, а на тусе был вице-президент МТС Игорь Мишин. Из подтверждений, что МТС был спонсором — новая платформа оператора Nuum, там, кстати, шла трансляция мракобесия из „Мутабора“», — написал Прилепин. Также об участии Мишина в вечеринке сообщило издание RUS Republiс. Сам Мишин для комментариев оказался недоступен — по нескольким телефонам, которыми располагает URA.RU, он не ответил. Блогер Анастасия Ивлеева устроила «голую вечеринку» 20 и 21 декабря в московском клубе Mutabor. Ее посетили десятки российских звезд, после чего у них и организатора начались проблемы с контрактами. Среди гостей засветился рэпер Vacio из Екатеринбурга, который пришел в одном носке на половом органе. Его арестовали на 15 суток, а ФНС, по сообщению СМИ, организовала проверку в отношении Ивлеевой по делу о неуплате налогов. Блогеру грозит до пяти лет тюрьмы. Однако звездный адвокат, глава московской коллегии адвокатов Сергей Жорин считает, что давление, оказываемое на Ивлееву, несопоставимо с ее поступком. Адвокаты в разговоре с URA.RU поделились мнением, что из блогера сделали козла отпущения. Подробнее о скандале — в сюжете URA.RU. Игорь Мишин родился 30 апреля 1962 года в Свердловске (Екатеринбург). В феврале 1991 года он стал основателем и генеральным директором телекомпании «Четвертый канал» — первого коммерческого телеканала города. В разные годы Мишин работал на Муз-ТВ, рок-канале A-One, «ТНТ», а в 2019 году он стал вице-президентом МТС. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Среди гостей нашумевшей вечеринки, которую устроила блогер Анастасия Ивлеева, был вице-президент МТС, основатель «Четвертого канала» (Екатеринбург) Игорь Мишин, утверждает писатель Захар Прилепин. По его сведениям, компания МТС была спонсором мероприятия. «МТС прекратил сотрудничество с Ивлеевой, но говорят что сама компания эту голую вечеринку и замутила, а на тусе был вице-президент МТС Игорь Мишин. Из подтверждений, что МТС был спонсором — новая платформа оператора Nuum, там, кстати, шла трансляция мракобесия из „Мутабора“», — написал Прилепин. Также об участии Мишина в вечеринке сообщило издание RUS Republiс. Сам Мишин для комментариев оказался недоступен — по нескольким телефонам, которыми располагает URA.RU, он не ответил. Блогер Анастасия Ивлеева устроила «голую вечеринку» 20 и 21 декабря в московском клубе Mutabor. Ее посетили десятки российских звезд, после чего у них и организатора начались проблемы с контрактами. Среди гостей засветился рэпер Vacio из Екатеринбурга, который пришел в одном носке на половом органе. Его арестовали на 15 суток, а ФНС, по сообщению СМИ, организовала проверку в отношении Ивлеевой по делу о неуплате налогов. Блогеру грозит до пяти лет тюрьмы. Однако звездный адвокат, глава московской коллегии адвокатов Сергей Жорин считает, что давление, оказываемое на Ивлееву, несопоставимо с ее поступком. Адвокаты в разговоре с URA.RU поделились мнением, что из блогера сделали козла отпущения. Подробнее о скандале — в сюжете URA.RU. Игорь Мишин родился 30 апреля 1962 года в Свердловске (Екатеринбург). В феврале 1991 года он стал основателем и генеральным директором телекомпании «Четвертый канал» — первого коммерческого телеканала города. В разные годы Мишин работал на Муз-ТВ, рок-канале A-One, «ТНТ», а в 2019 году он стал вице-президентом МТС.