Жителя Екатеринбурга обвинили в смерти десяти тюменцев

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор жителю Екатеринбурга. Мужчину признали виновным в распространении поддельного алкоголя, из-за употребления которого в 2022 году умерло 10 жителей Тюмени, сообщает в telegram-канале пресс-служба региональной прокуратуры.
«В Тюменской области вынесен приговор по уголовному делу о сбыте контрафактной алкогольной продукции, от употребления которой погибли 10 человек. Виновным признан ранее судимый 41-летний житель г. Екатеринбург», — говорится в сообщении.
Сообщается, что мужчина приобрел в Екатеринбурге не менее 100 коробок с немаркированной алкогольной продукцией, содержащей в своем составе метиловый спирт. Содержимое коробок он передал своему знакомому в Тюмень, затем контрафакт попал в розничные магазины. В январе 2022 года от употребления этой продукции в результате отравление умерли 10 тюменцев.
Мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Ранее URA.RU рассказало о приговоре еще одному участнику схемы сбыта поддельного алкоголя.
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