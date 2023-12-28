Жителя Екатеринбурга обвинили в смерти десяти тюменцев

В Тюмени осудили поставщика алкоголя, из-за которого умерло 10 человек

28 декабря 2023 в 14:44 Размер текста - 17 +

Мужчина передал для продажи в Тюмени не менее 100 коробок контрафактного алкоголя, содержащего метиловый спирт Фото: Илья Московец © URA.RU Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор жителю Екатеринбурга. Мужчину признали виновным в распространении поддельного алкоголя, из-за употребления которого в 2022 году умерло 10 жителей Тюмени, сообщает в telegram-канале пресс-служба региональной прокуратуры. «В Тюменской области вынесен приговор по уголовному делу о сбыте контрафактной алкогольной продукции, от употребления которой погибли 10 человек. Виновным признан ранее судимый 41-летний житель г. Екатеринбург», — говорится в сообщении. Сообщается, что мужчина приобрел в Екатеринбурге не менее 100 коробок с немаркированной алкогольной продукцией, содержащей в своем составе метиловый спирт. Содержимое коробок он передал своему знакомому в Тюмень, затем контрафакт попал в розничные магазины. В январе 2022 года от употребления этой продукции в результате отравление умерли 10 тюменцев. Мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Ранее URA.RU рассказало о приговоре еще одному участнику схемы сбыта поддельного алкоголя.

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор жителю Екатеринбурга. Мужчину признали виновным в распространении поддельного алкоголя, из-за употребления которого в 2022 году умерло 10 жителей Тюмени, сообщает в telegram-канале пресс-служба региональной прокуратуры. «В Тюменской области вынесен приговор по уголовному делу о сбыте контрафактной алкогольной продукции, от употребления которой погибли 10 человек. Виновным признан ранее судимый 41-летний житель г. Екатеринбург», — говорится в сообщении. Сообщается, что мужчина приобрел в Екатеринбурге не менее 100 коробок с немаркированной алкогольной продукцией, содержащей в своем составе метиловый спирт. Содержимое коробок он передал своему знакомому в Тюмень, затем контрафакт попал в розничные магазины. В январе 2022 года от употребления этой продукции в результате отравление умерли 10 тюменцев. Мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Ранее URA.RU рассказало о приговоре еще одному участнику схемы сбыта поддельного алкоголя.