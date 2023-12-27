27 декабря 2023

В аэропорту Салехарда из-за новой справочной стойки уберут фонтан со стерхами

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Салехарда, аэропорт, город салехард
Артюхов выделил 27 млн рублей на установку стойки в аэропорту Салехарда Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выделил субсидию свыше 27 миллионов рублей для установки в аэропорту Салехарда справочно-информационной стойки. Выделенные средства включают работы по демонтажу фонтана и композиции со стерхами, говорится в постановлении, подписанном главой региона.

«Департаменту транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО предоставить грант в форме субсидии АО „Аэропорт Салехард“ в размере 27 миллионов 366 тысяч рублей на проведение ремонтных работ. Ремонтные работы в аэровокзале аэропорта Салехард [включают] демонтаж фонтана и скульптурной композиции „Стерхи“, зон касс, помещение бывшего представительства ПАО „Аэрофлот“», — сообщается в тексте постановления, опубликованного на официальном сайте.

Результатом субсидии будет установка справочно-информационного модуля. Сейчас разрабатываются проект и будущий вид новой стойки.

Ранее URA.RU рассказало, что подписано концессионное соглашение по реконструкции аэропорта в Салехарде. Перестройка воздушной гавани займет около трех лет.

Скрин постановления правительства ЯНАО от 26.12.2023 № 993-П
Скрин постановления правительства ЯНАО от 26.12.2023 № 993-П
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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выделил субсидию свыше 27 миллионов рублей для установки в аэропорту Салехарда справочно-информационной стойки. Выделенные средства включают работы по демонтажу фонтана и композиции со стерхами, говорится в постановлении, подписанном главой региона. «Департаменту транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО предоставить грант в форме субсидии АО „Аэропорт Салехард“ в размере 27 миллионов 366 тысяч рублей на проведение ремонтных работ. Ремонтные работы в аэровокзале аэропорта Салехард [включают] демонтаж фонтана и скульптурной композиции „Стерхи“, зон касс, помещение бывшего представительства ПАО „Аэрофлот“», — сообщается в тексте постановления, опубликованного на официальном сайте. Результатом субсидии будет установка справочно-информационного модуля. Сейчас разрабатываются проект и будущий вид новой стойки. Ранее URA.RU рассказало, что подписано концессионное соглашение по реконструкции аэропорта в Салехарде. Перестройка воздушной гавани займет около трех лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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