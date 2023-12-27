В аэропорту Салехарда из-за новой справочной стойки уберут фонтан со стерхами

28 декабря 2023 в 15:47 Размер текста - 17 +

Артюхов выделил 27 млн рублей на установку стойки в аэропорту Салехарда Фото: Александр Мамаев © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выделил субсидию свыше 27 миллионов рублей для установки в аэропорту Салехарда справочно-информационной стойки. Выделенные средства включают работы по демонтажу фонтана и композиции со стерхами, говорится в постановлении, подписанном главой региона. «Департаменту транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО предоставить грант в форме субсидии АО „Аэропорт Салехард“ в размере 27 миллионов 366 тысяч рублей на проведение ремонтных работ. Ремонтные работы в аэровокзале аэропорта Салехард [включают] демонтаж фонтана и скульптурной композиции „Стерхи“, зон касс, помещение бывшего представительства ПАО „Аэрофлот“», — сообщается в тексте постановления, опубликованного на официальном сайте. Результатом субсидии будет установка справочно-информационного модуля. Сейчас разрабатываются проект и будущий вид новой стойки. Ранее URA.RU рассказало, что подписано концессионное соглашение по реконструкции аэропорта в Салехарде. Перестройка воздушной гавани займет около трех лет. Скрин постановления правительства ЯНАО от 26.12.2023 № 993-П Фото: сайт правительства ЯНАО, http://publication.pravo.gov.ru/document/8900202312270013?index=1

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выделил субсидию свыше 27 миллионов рублей для установки в аэропорту Салехарда справочно-информационной стойки. Выделенные средства включают работы по демонтажу фонтана и композиции со стерхами, говорится в постановлении, подписанном главой региона. «Департаменту транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО предоставить грант в форме субсидии АО „Аэропорт Салехард“ в размере 27 миллионов 366 тысяч рублей на проведение ремонтных работ. Ремонтные работы в аэровокзале аэропорта Салехард [включают] демонтаж фонтана и скульптурной композиции „Стерхи“, зон касс, помещение бывшего представительства ПАО „Аэрофлот“», — сообщается в тексте постановления, опубликованного на официальном сайте. Результатом субсидии будет установка справочно-информационного модуля. Сейчас разрабатываются проект и будущий вид новой стойки. Ранее URA.RU рассказало, что подписано концессионное соглашение по реконструкции аэропорта в Салехарде. Перестройка воздушной гавани займет около трех лет.