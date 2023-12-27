27 декабря 2023

Курганец задушил и закопал знакомую возле своего дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Обвиняемый сознался, что закопал тело знакомой Фото:

Жителя Петуховского округа Курганской области обвиняют в том, что он задушил знакомую и закопал возле своего дома. Данная информация размещена на сайте СУ СК России по Курганской области.

«По данным следствия, в августе 2023 года житель села Троицкое Петуховского района в ходе ссоры путем удушения совершил убийство своей знакомой. Тело убитой женщины он впоследствии закопал в яме недалеко от своего дома», — указано в сообщении.

33-летняя жительница села пропала без вести в августе. После общения со свидетелями представители МВД и СУ СУ узнали о мужчине, с которым общалась пропавшая незадолго до исчезновения. В ходе допроса мужчина признал свою вину и указал место сокрытия тела. Его обвинили в убийстве.

На сайте областного УМВД указано, что обвиняемым является 54-летний ранее судимый мужчина. Он объяснил, что в августе распивал с указанной женщиной спиртные напитки. Возник конфликт, в ходе которого он начал душить жертву, после чего она скончалась.

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Жителя Петуховского округа Курганской области обвиняют в том, что он задушил знакомую и закопал возле своего дома. Данная информация размещена на сайте СУ СК России по Курганской области. «По данным следствия, в августе 2023 года житель села Троицкое Петуховского района в ходе ссоры путем удушения совершил убийство своей знакомой. Тело убитой женщины он впоследствии закопал в яме недалеко от своего дома», — указано в сообщении. 33-летняя жительница села пропала без вести в августе. После общения со свидетелями представители МВД и СУ СУ узнали о мужчине, с которым общалась пропавшая незадолго до исчезновения. В ходе допроса мужчина признал свою вину и указал место сокрытия тела. Его обвинили в убийстве. На сайте областного УМВД указано, что обвиняемым является 54-летний ранее судимый мужчина. Он объяснил, что в августе распивал с указанной женщиной спиртные напитки. Возник конфликт, в ходе которого он начал душить жертву, после чего она скончалась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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