«Курганприбор» перевел 725 миллионов рублей за покупку оборонного завода в Перми

Завод «НПО «Курганприбор» (принадлежит семье сенатора Сергея Муратова) перечислил деньги на покупку пермского завода имени Дзержинского. Сумма сделки составила 725 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили источники близкие к руководству курганского предприятия.
«Проплатили 725 миллионов рублей. Договор заключен. После праздников начнется передача имущества пермского завода. За день „Курганприбор“ прирос на 1000 человек и 70 га производственных площадей», — пояснили источники.
Таким образом, на заводе «Курганприбор» теперь работает 6000 человек. Оборонное предприятие стало вторым по численности трудоустроенных после «Курганмашзавода». Соответственно, возрастут поступления в бюджет.
URA.RU писало, что пермский завод около 20 лет находился в околобанкротном состоянии. Он на 100% работал на ВПК. Теперь он станет обособленным подразделением «Курганприбора». Владелицей завода в Перми стала супруга сенатора Светлана Муратова.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.