«Курганприбор» перевел 725 миллионов рублей за покупку оборонного завода в Перми

28 декабря 2023 в 17:03 Размер текста - 17 +

Семья сенатора Сергея Муратова купила обанкроченный завод в Перми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Завод «НПО «Курганприбор» (принадлежит семье сенатора Сергея Муратова) перечислил деньги на покупку пермского завода имени Дзержинского. Сумма сделки составила 725 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили источники близкие к руководству курганского предприятия. «Проплатили 725 миллионов рублей. Договор заключен. После праздников начнется передача имущества пермского завода. За день „Курганприбор“ прирос на 1000 человек и 70 га производственных площадей», — пояснили источники. Таким образом, на заводе «Курганприбор» теперь работает 6000 человек. Оборонное предприятие стало вторым по численности трудоустроенных после «Курганмашзавода». Соответственно, возрастут поступления в бюджет. URA.RU писало, что пермский завод около 20 лет находился в околобанкротном состоянии. Он на 100% работал на ВПК. Теперь он станет обособленным подразделением «Курганприбора». Владелицей завода в Перми стала супруга сенатора Светлана Муратова.

Завод «НПО «Курганприбор» (принадлежит семье сенатора Сергея Муратова) перечислил деньги на покупку пермского завода имени Дзержинского. Сумма сделки составила 725 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили источники близкие к руководству курганского предприятия. «Проплатили 725 миллионов рублей. Договор заключен. После праздников начнется передача имущества пермского завода. За день „Курганприбор“ прирос на 1000 человек и 70 га производственных площадей», — пояснили источники. Таким образом, на заводе «Курганприбор» теперь работает 6000 человек. Оборонное предприятие стало вторым по численности трудоустроенных после «Курганмашзавода». Соответственно, возрастут поступления в бюджет. URA.RU писало, что пермский завод около 20 лет находился в околобанкротном состоянии. Он на 100% работал на ВПК. Теперь он станет обособленным подразделением «Курганприбора». Владелицей завода в Перми стала супруга сенатора Светлана Муратова.