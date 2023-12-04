Пермский завод-банкрот станет подразделением «Курганприбора»

04 декабря 2023 в 17:09 Размер текста - 17 +

На пермском заводе работают около 1000 человек Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Представители компании «Курганприбор» превратят Пермский завод имени Дзержинского в обособленное подразделением своей организации. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Это очень крутое приобретение для «Курганприбора». Пермский завод имени Дзержинского — один из крупнейших оборонных заводов Перми, на 100% работающий на ВПК. Он около 20 лет находился в околобанкротном состоянии. Его покупка станет шагом к его возрождению. Скорее всего пермский завод станет обособленным подразделением «Курганприбора». Актив станет четвертым иногородним предприятием «Курганприбора, еще три находятся в Новосибирске.», — рассказал источник. По словам источника, на пермском предприятии работает работает 1000 человек. Завод является приобретением жены сенатора Сергея Муратова — Светланы Муратовой. Получить оперативные комментарии директора «Курганприбора» Федора Колоссовникова и Светланы Муратовой URA.RU не удалось. На звонки журналистов никто не ответил. Завод в рамках банкротных процедур был куплен за 725 млн рублей. В августе 2022 года завод продавали за более, чем 4 млрд рублей, но позже стоимость лота снизилась в 5,5 раза

Представители компании «Курганприбор» превратят Пермский завод имени Дзержинского в обособленное подразделением своей организации. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Это очень крутое приобретение для «Курганприбора». Пермский завод имени Дзержинского — один из крупнейших оборонных заводов Перми, на 100% работающий на ВПК. Он около 20 лет находился в околобанкротном состоянии. Его покупка станет шагом к его возрождению. Скорее всего пермский завод станет обособленным подразделением «Курганприбора». Актив станет четвертым иногородним предприятием «Курганприбора, еще три находятся в Новосибирске.», — рассказал источник. По словам источника, на пермском предприятии работает работает 1000 человек. Завод является приобретением жены сенатора Сергея Муратова — Светланы Муратовой. Получить оперативные комментарии директора «Курганприбора» Федора Колоссовникова и Светланы Муратовой URA.RU не удалось. На звонки журналистов никто не ответил. Завод в рамках банкротных процедур был куплен за 725 млн рублей. В августе 2022 года завод продавали за более, чем 4 млрд рублей, но позже стоимость лота снизилась в 5,5 раза