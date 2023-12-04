Пермский завод-банкрот станет подразделением «Курганприбора»

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Виды города и жанр. Пермь, виды города, завод дзержинского
На пермском заводе работают около 1000 человек Фото:

Представители компании «Курганприбор» превратят Пермский завод имени Дзержинского в обособленное подразделением своей организации. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Это очень крутое приобретение для «Курганприбора». Пермский завод имени Дзержинского — один из крупнейших оборонных заводов Перми, на 100% работающий на ВПК. Он около 20 лет находился в околобанкротном состоянии. Его покупка станет шагом к его возрождению. Скорее всего пермский завод станет обособленным подразделением «Курганприбора». Актив станет четвертым иногородним предприятием «Курганприбора, еще три находятся в Новосибирске.», — рассказал источник.

По словам источника, на пермском предприятии работает работает 1000 человек. Завод является приобретением жены сенатора Сергея Муратова — Светланы Муратовой. Получить оперативные комментарии директора «Курганприбора» Федора Колоссовникова и Светланы Муратовой URA.RU не удалось. На звонки журналистов никто не ответил.

Завод в рамках банкротных процедур был куплен за 725 млн рублей. В августе 2022 года завод продавали за более, чем 4 млрд рублей, но позже стоимость лота снизилась в 5,5 раза

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Представители компании «Курганприбор» превратят Пермский завод имени Дзержинского в обособленное подразделением своей организации. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Это очень крутое приобретение для «Курганприбора». Пермский завод имени Дзержинского — один из крупнейших оборонных заводов Перми, на 100% работающий на ВПК. Он около 20 лет находился в околобанкротном состоянии. Его покупка станет шагом к его возрождению. Скорее всего пермский завод станет обособленным подразделением «Курганприбора». Актив станет четвертым иногородним предприятием «Курганприбора, еще три находятся в Новосибирске.», — рассказал источник. По словам источника, на пермском предприятии работает работает 1000 человек. Завод является приобретением жены сенатора Сергея Муратова — Светланы Муратовой. Получить оперативные комментарии директора «Курганприбора» Федора Колоссовникова и Светланы Муратовой URA.RU не удалось. На звонки журналистов никто не ответил. Завод в рамках банкротных процедур был куплен за 725 млн рублей. В августе 2022 года завод продавали за более, чем 4 млрд рублей, но позже стоимость лота снизилась в 5,5 раза
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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