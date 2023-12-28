В «Сима-ленде» нашли замену Anna Asti — и это не Полина Гагарина

В «Сима-ленде» на корпоративе вместе Anna Asti выступит Пелагея

28 декабря 2023 в 17:10 Размер текста - 17 +

Пелагея выступит на сцене уральской компании 29 декабря Фото: Антон_Белицкий © URA.RU «Сима-ленд», отказавшийся сотрудничать с певицей Anna Asti, по итогу решил пригласить Пелагею, а не Полину Гагарину, как сообщалось ранее. Такой информацией с URA.RU поделились представители компании. «У нас стоял выбор — пригласить вместо Anna Asti одну из двух исполнительниц. По началу выбор пал на Полину Гагарину, но позже было решено позвать на новогодний корпоратив Пелагею», — уточнили в «Сима-ленде». Anna Asti должна была выступить на вечеринке уральской компании вместе с Григорием Лепсом 29 декабря. Но от ее услуг решили отказаться, по какой причине — не сообщается. По одной из версий, виной всему — «голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой, где засветилась певица. После этого она лишилась и еще одного контракта. Стоит отметить, что после мероприятия у многих российских звезд возникли проблемы и с ними стали разрывать отношения заказчики и телеканалы. При этом на сторону Ивлеевой и гостей уже встали российские адвокаты, подчеркнув, что они не нарушали законодательство. Подробнее об этой теме — в материале URA.RU.

«Сима-ленд», отказавшийся сотрудничать с певицей Anna Asti, по итогу решил пригласить Пелагею, а не Полину Гагарину, как сообщалось ранее. Такой информацией с URA.RU поделились представители компании. «У нас стоял выбор — пригласить вместо Anna Asti одну из двух исполнительниц. По началу выбор пал на Полину Гагарину, но позже было решено позвать на новогодний корпоратив Пелагею», — уточнили в «Сима-ленде». Anna Asti должна была выступить на вечеринке уральской компании вместе с Григорием Лепсом 29 декабря. Но от ее услуг решили отказаться, по какой причине — не сообщается. По одной из версий, виной всему — «голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой, где засветилась певица. После этого она лишилась и еще одного контракта. Стоит отметить, что после мероприятия у многих российских звезд возникли проблемы и с ними стали разрывать отношения заказчики и телеканалы. При этом на сторону Ивлеевой и гостей уже встали российские адвокаты, подчеркнув, что они не нарушали законодательство. Подробнее об этой теме — в материале URA.RU.