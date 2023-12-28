Шестеро тюменцев ограбили знакомого из интернета

В Тюмени шесть человек задержаны за разбойное нападение с ножом и пистолетом

28 декабря 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

По словам пострадавшего, он общался с одним из нападавших в социальных сетях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени шестеро человек ограбили мужчину, с которым один из нападавших ранее общался в интернете. Об этом сообщает пресс-служба МВД России на сайте «МВД Медиа». «В полицию Тюмени обратился безработный житель областного центра 2004 года рождения, который сообщил, что на него совершено разбойное нападение. По словам молодого человека, к нему в гости пришел знакомый, с которым он ранее вел переписку в сети Интернет. После недолгого общения гость пригласил в квартиру еще двоих мужчин и двух женщин», — говорится в сообщении. Сообщается, что шестой подельник ждал грабителей в машине. Нападавшие ударили пострадавшего рукой, а затем, угрожая ножом и пистолетом, похитили два телефона, робот-пылесос, драгоценности и другие ценные вещи. Через несколько часов грабителей нашли, большую часть похищенного изъяли. Также при обыске обнаружены оба орудия преступления. Против участников преступления возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В настоящий момент они задержаны.

В Тюмени шестеро человек ограбили мужчину, с которым один из нападавших ранее общался в интернете. Об этом сообщает пресс-служба МВД России на сайте «МВД Медиа». «В полицию Тюмени обратился безработный житель областного центра 2004 года рождения, который сообщил, что на него совершено разбойное нападение. По словам молодого человека, к нему в гости пришел знакомый, с которым он ранее вел переписку в сети Интернет. После недолгого общения гость пригласил в квартиру еще двоих мужчин и двух женщин», — говорится в сообщении. Сообщается, что шестой подельник ждал грабителей в машине. Нападавшие ударили пострадавшего рукой, а затем, угрожая ножом и пистолетом, похитили два телефона, робот-пылесос, драгоценности и другие ценные вещи. Через несколько часов грабителей нашли, большую часть похищенного изъяли. Также при обыске обнаружены оба орудия преступления. Против участников преступления возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В настоящий момент они задержаны.