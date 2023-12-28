Шестеро тюменцев ограбили знакомого из интернета

В Тюмени шестеро человек ограбили мужчину, с которым один из нападавших ранее общался в интернете. Об этом сообщает пресс-служба МВД России на сайте «МВД Медиа».
«В полицию Тюмени обратился безработный житель областного центра 2004 года рождения, который сообщил, что на него совершено разбойное нападение. По словам молодого человека, к нему в гости пришел знакомый, с которым он ранее вел переписку в сети Интернет. После недолгого общения гость пригласил в квартиру еще двоих мужчин и двух женщин», — говорится в сообщении.
Сообщается, что шестой подельник ждал грабителей в машине. Нападавшие ударили пострадавшего рукой, а затем, угрожая ножом и пистолетом, похитили два телефона, робот-пылесос, драгоценности и другие ценные вещи. Через несколько часов грабителей нашли, большую часть похищенного изъяли. Также при обыске обнаружены оба орудия преступления.
Против участников преступления возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В настоящий момент они задержаны.
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