Шестеро тюменцев ограбили знакомого из интернета

В Тюмени шесть человек задержаны за разбойное нападение с ножом и пистолетом
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Клипарт. Екатеринбург, пистолет, огнестрельное оружие, нарезное оружие, обращение с оружием, кольт, закон об оружии
По словам пострадавшего, он общался с одним из нападавших в социальных сетях Фото:

В Тюмени шестеро человек ограбили мужчину, с которым один из нападавших ранее общался в интернете. Об этом сообщает пресс-служба МВД России на сайте «МВД Медиа».

«В полицию Тюмени обратился безработный житель областного центра 2004 года рождения, который сообщил, что на него совершено разбойное нападение. По словам молодого человека, к нему в гости пришел знакомый, с которым он ранее вел переписку в сети Интернет. После недолгого общения гость пригласил в квартиру еще двоих мужчин и двух женщин», — говорится в сообщении.

Сообщается, что шестой подельник ждал грабителей в машине. Нападавшие ударили пострадавшего рукой, а затем, угрожая ножом и пистолетом, похитили два телефона, робот-пылесос, драгоценности и другие ценные вещи. Через несколько часов грабителей нашли, большую часть похищенного изъяли. Также при обыске обнаружены оба орудия преступления.

Против участников преступления возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В настоящий момент они задержаны.

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В Тюмени шестеро человек ограбили мужчину, с которым один из нападавших ранее общался в интернете. Об этом сообщает пресс-служба МВД России на сайте «МВД Медиа». «В полицию Тюмени обратился безработный житель областного центра 2004 года рождения, который сообщил, что на него совершено разбойное нападение. По словам молодого человека, к нему в гости пришел знакомый, с которым он ранее вел переписку в сети Интернет. После недолгого общения гость пригласил в квартиру еще двоих мужчин и двух женщин», — говорится в сообщении. Сообщается, что шестой подельник ждал грабителей в машине. Нападавшие ударили пострадавшего рукой, а затем, угрожая ножом и пистолетом, похитили два телефона, робот-пылесос, драгоценности и другие ценные вещи. Через несколько часов грабителей нашли, большую часть похищенного изъяли. Также при обыске обнаружены оба орудия преступления. Против участников преступления возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В настоящий момент они задержаны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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