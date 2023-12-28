28 декабря 2023

В Челябинске дорожники круглосуточно борются с последствиями снегопада. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, зима, уборочная машина, снегопад, климат, дорожная техника, автотранспорт, дорожная обстановка
В Челябинске продолжают устранять последствия снегопада Фото:

В Челябинске дорожные службы в круглосуточном режиме устраняют последствия аномального снегопада. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«В Челябинске не прекращается уборка дорог. На расчистке улиц города задействовано 294 единицы техники и 215 рабочих», — уточняет пресс-служба администрации Челябинска в своем telegram-канале.

25 декабря в Челябинске выпала месячная норма осадков. В городе был создан оперативный штаб. По итогам совещания принято решение основной упор сделать на очистке тротуаров и остановок. В ночь на 29 декабря в Челябинске также ожидаются сильные снегопады, метели и порывы ветра до 18 метров в секунду. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС России.

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В Челябинске дорожные службы в круглосуточном режиме устраняют последствия аномального снегопада. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. «В Челябинске не прекращается уборка дорог. На расчистке улиц города задействовано 294 единицы техники и 215 рабочих», — уточняет пресс-служба администрации Челябинска в своем telegram-канале. 25 декабря в Челябинске выпала месячная норма осадков. В городе был создан оперативный штаб. По итогам совещания принято решение основной упор сделать на очистке тротуаров и остановок. В ночь на 29 декабря в Челябинске также ожидаются сильные снегопады, метели и порывы ветра до 18 метров в секунду. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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