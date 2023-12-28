В Челябинске дорожники круглосуточно борются с последствиями снегопада. Видео

29 декабря 2023 в 00:37 Размер текста - 17 +

В Челябинске продолжают устранять последствия снегопада Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске дорожные службы в круглосуточном режиме устраняют последствия аномального снегопада. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. «В Челябинске не прекращается уборка дорог. На расчистке улиц города задействовано 294 единицы техники и 215 рабочих», — уточняет пресс-служба администрации Челябинска в своем telegram-канале. 25 декабря в Челябинске выпала месячная норма осадков. В городе был создан оперативный штаб. По итогам совещания принято решение основной упор сделать на очистке тротуаров и остановок. В ночь на 29 декабря в Челябинске также ожидаются сильные снегопады, метели и порывы ветра до 18 метров в секунду. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС России.

В Челябинске дорожные службы в круглосуточном режиме устраняют последствия аномального снегопада. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. «В Челябинске не прекращается уборка дорог. На расчистке улиц города задействовано 294 единицы техники и 215 рабочих», — уточняет пресс-служба администрации Челябинска в своем telegram-канале. 25 декабря в Челябинске выпала месячная норма осадков. В городе был создан оперативный штаб. По итогам совещания принято решение основной упор сделать на очистке тротуаров и остановок. В ночь на 29 декабря в Челябинске также ожидаются сильные снегопады, метели и порывы ветра до 18 метров в секунду. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС России.