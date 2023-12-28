Кириенко призвал вывести инфраструктуру Херсонской области на новый уровень

29 декабря 2023 в 02:00 Размер текста - 17 +

Инфраструктура Херсонской области должна быть как в других регионах РФ, заявил Сергей Кириенко Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Херсонской области инфраструктура должна быть не просто восстановлена, а капитально отремонтирована и ничем не уступать любому другому региону России. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. «Инфраструктура должна быть не просто восстановлена, она должна быть кардинально другого качества», — отметил Кириенко, который под конец 2023 года вновь посетил Херсонскую область. В течение 30 лет при киевской власти регион деградировал. Предприятия разворовывались, а гражданская инфраструктура уничтожалась. В ходе визита в новый регион России Кириенко оценил работу по модернизации и обновлению школ Геническа. Он осмотрел новое оборудование в образовательном учреждении и оценил работу шефов-регионов. Вместе с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо принял участие в открытии ФОКа Генической школы № 2. Строительные работы проводились шеф-регионом Республикой Адыгея. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поддержка федерального центра важна для качественного восстановления новых регионов России. Поэтому Кириенко регулярно посещает возвращенные территории, контролируя процесс их восстановления. Всего за 2023 год при поддержке шефов-регионов в Херсонской области было построено с нуля или восстановлено 38 объектов. В ноябре Кириенко проверил выполнение поручения президент России Владимира Путина в Донецкой народной республике (ДНР). Он посетил обновленный автомобильно-пропускной пункт «Весело-Вознесенка». Там прошла масштабная реконструкция. Таким образом Кириенко проверил исполнение поручения Путина о расширении пропускной способности с учетом новых российских территорий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Херсонской области инфраструктура должна быть не просто восстановлена, а капитально отремонтирована и ничем не уступать любому другому региону России. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. «Инфраструктура должна быть не просто восстановлена, она должна быть кардинально другого качества», — отметил Кириенко, который под конец 2023 года вновь посетил Херсонскую область. В течение 30 лет при киевской власти регион деградировал. Предприятия разворовывались, а гражданская инфраструктура уничтожалась. В ходе визита в новый регион России Кириенко оценил работу по модернизации и обновлению школ Геническа. Он осмотрел новое оборудование в образовательном учреждении и оценил работу шефов-регионов. Вместе с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо принял участие в открытии ФОКа Генической школы № 2. Строительные работы проводились шеф-регионом Республикой Адыгея. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поддержка федерального центра важна для качественного восстановления новых регионов России. Поэтому Кириенко регулярно посещает возвращенные территории, контролируя процесс их восстановления. Всего за 2023 год при поддержке шефов-регионов в Херсонской области было построено с нуля или восстановлено 38 объектов. В ноябре Кириенко проверил выполнение поручения президент России Владимира Путина в Донецкой народной республике (ДНР). Он посетил обновленный автомобильно-пропускной пункт «Весело-Вознесенка». Там прошла масштабная реконструкция. Таким образом Кириенко проверил исполнение поручения Путина о расширении пропускной способности с учетом новых российских территорий.