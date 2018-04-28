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28 апреля 2018
13:45  28 апреля 2018 0

Племянник свердловского депутата Госдумы получил удостоверение, подписанное Путиным

Пресс-конференция по банкротству, ИНТЕРФАКС. Екатеринбург, крашенинников дмитрий
Дмитрий Крашенинников переехал в ЧелябинскФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Председатель Восемнадцатого апелляционного арбитражного суда Дмитрий Крашенинников получил 28 апреля, в субботу, соответствующее удостоверение. Документ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, вручил ему в торжественной обстановке главный федеральный инспектор Челябинской области Артем Пушкин, передает корреспондент «URA.RU».

К своим обязанностям Дмитрий Крашенинников приступил раньше, как только был подписан президентский указ. Новый председатель Восемнадцатого арбитража — племянник депутата Госдумы от Свердловского области Павла Крашенинникова. Суд находится в Челябинске. Ранее Дмитрий Крашенинников занимал пост заместителя председателя Арбитражного суда Свердловской области. Ему 44 года, сам он уроженец Магнитогорска.

Пока остается вакантной должность председателя арбитражного суда Челябинской области. Осенью 2017 года комиссия уже объявляла конкурс, на который заявлялись действующий председатель Андрей Орлов и адвокат Михаил Котельников. Но обе кандидатуры отклонили, конкурс признали несостоявшимся. На новый конкурс подали документы и. о. председателя Евгений Шайхутдинов и заместитель председателя Восемнадцатого арбитража Александр Румянцев. Прием документов завершили в конце января, но Высшая квалификационная коллегия судей пока не подвела итоги. «Идут согласования по кандидату в Верховном суде РФ», — пояснил источник «URA.RU».

Альбина Золотухина
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